Riječka Čistoća u mukama: Šteta od vandalizma i oštećenja na spremnicima "pod ključem" 70.000 eura

Nastave li se kvarovi i oštećivanja istim tempom, ukupni trošak mogao bi narasti na više od 200 tisuća eura
Komunalno društvo Čistoća koje obavlja uslugu odvoza otpada na području Grada Rijeke i još osam gradova i općina riječkog prstena samo u prošloj godini je na otklanjanje kvarova na spremnicima za individualizirano odlaganje otpada za više korisnika koji se otvaraju karticom ili ključem, potrošila gotovo 88,5 tisuća eura.
Pritom je u čak 95 posto slučajeva, prema odgovoru Igora Velimirovića, direktor Čistoće bila riječ o kvarovima zbog namjernog ili nenamjernog mehaničkog oštećivanja spremnika te nepravilnog korištenja, dok je broj kvarova samog sustava zbog drugih razloga bio gotovo zanemariv, piše Marinsko Glavan za Novi list.
Sve gora situacija
U prva četiri mjeseca ove godine situacija je još znatno gora pa je na otklanjanje kvarova, opet uzrokovanih namjernim ili nenamjernim oštećenjima te manjim dijelom kvarovima sustava, KD Čistoća potrošila gotovo 70 tisuća eura pa bi, nastave li se kvarovi i što namjerna, što nenamjerna oštećivanja sustava istim tempom, ukupni trošak mogao narasti na više od 200 tisuća eura.
Na području djelovanja Čistoće trenutno je, prema službenim podacima komunalnog društva, u upotrebi 1.096 spremnika koji se otvaraju karticama ili ključevima, a namijenjeni su za 21.969 korisnika. Od tog broja, 889 spremnika nalazi se na području Grada Rijeke, dok se 207 spremnika koristi u gradovima Bakar, Kastav i Kraljevica te u Općini Viškovo.
U odgovoru na upit Novog lista, Velimirović ističe kako se u prosjeku prijavljuje oko deset slučajeva poteškoća u korištenju spremnika s kontrolom pristupa dnevno, što je nešto manje od jedan posto.
– Od tog broja oko polovine se odnosi na stvarno utvrđene tehničke nedostatke, odnosno devastacije ili kvarove, dok se preostala polovina odnosi na nepravilno rukovanje ili korisničke pogreške, rekao je Velimirović.
Potpuna devastacija
– Najčešći uzrok kvarova nije tehnički nedostatak sustava, već nepravilno korištenje i namjerno ili nenamjerno mehaničko oštećivanje, uključujući vandalizam dijelova spremnika i sustava za kontrolu pristupa. Preko 95 posto svih prijavljenih kvarova posljedica je upravo mehaničkih oštećenja, dok se kvarovi samog sustava javljaju iznimno rijetko. Najčešći kvarovi uključuju nasilno otvaranje spremnika, ubacivanje vreća većeg volumena od predviđenog, što dovodi do zaglavljenja i deformacija limova te ubacivanje stranih predmeta u mehanizme zaključavanja, odgovorio je direktor Čistoće.
Dodao je kako su tijekom prošle godine zabilježena 24 slučaja potpune devastacije mehanizma za odlaganje miješanog komunalnog otpada (otpadomjera), pri čemu je zamjena mehanizma po spremniku iznosila 1.750 eura, s PDV-om.
