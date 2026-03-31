Preminuo novinar Marijan Sivrić, dugogodišnji dopisnik Slobodne Dalmacije i Večernjeg lista

Preminuo je Marijan Sivrić (70), dugogodišnji novinar i dopisnik Slobodne Dalmacije i Večernjeg lista u kojima je postao prepoznatljiv po napisima o međugorskom fenomenu, izvijestili su iz Hrvatskog novinarskog društva (HND).
Sivrić je bio među najprepoznatljivijim novinarima koji su pratili zbivanja u Međugorju, o čemu je objavio brojne reportaže i razgovore. To uključuje i rane kontakte sa šestero vidjelaca koji tvrde da im se od 1981. ukazuje Gospa. Njegovi tekstovi značajno su pridonijeli širenju informacija o tom hercegovačkom mjestu koje je postalo jedno od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih odredišta u svijetu.
On je i suautor knjige „Međugorje – 30 godina fenomena“, objavljene na više svjetskih jezika. Pisao je i o brojnim drugim događjima, te o Domovinskome ratu.
Tijekom novinarske karijere surađivao je s više medija u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.
Rođen je 1955. u Međugorju, a studij ekonomije završio je u Sarajevu.
NAJČITANIJE
