u 70.godini

Preminuo novinar Marijan Sivrić, dugogodišnji dopisnik Slobodne Dalmacije i Večernjeg lista

Hina
31. ožu. 2026. 16:04
Preminuo je Marijan Sivrić (70), dugogodišnji novinar i dopisnik Slobodne Dalmacije i Večernjeg lista u kojima je postao prepoznatljiv po napisima o međugorskom fenomenu, izvijestili su iz Hrvatskog novinarskog društva (HND).

Sivrić je bio među najprepoznatljivijim novinarima koji su pratili zbivanja u Međugorju, o čemu je objavio brojne reportaže i razgovore. To uključuje i rane kontakte sa šestero vidjelaca koji tvrde da im se od 1981. ukazuje Gospa. Njegovi tekstovi značajno su pridonijeli širenju informacija o tom hercegovačkom mjestu koje je postalo jedno od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih odredišta u svijetu. 

On je i suautor knjige „Međugorje – 30 godina fenomena“, objavljene na više svjetskih jezika. Pisao je i o brojnim drugim događjima, te o Domovinskome ratu. 

Tijekom novinarske karijere surađivao je s više medija u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.

Rođen je 1955. u Međugorju, a studij ekonomije završio je u Sarajevu.

