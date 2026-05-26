U jednoj zemlji EU-a troše više nego što zarađuju, a to nije Hrvatska

PIXABAY

Stope štednje kućanstava znatno se razlikuju diljem Europe, a Grčka je jedina zemlja u kojoj građani troše više nego što zarađuju. Prema podacima OECD-a za 2024. i 2025. godinu, prosječna stopa neto štednje kućanstava u EU iznosi 8,1 posto.

Podijeli

Oglas

Najviše štede građani Švedske i Mađarske, gdje stopa štednje doseže 14,7 posto, a visoke stope imaju i Češka (13,7 posto), Francuska (12,8 posto), Njemačka (10,3 posto) i Nizozemska (10,2 posto).

Irska i Španjolska također su iznad europskog prosjeka.

S druge strane, Italija i Ujedinjeno Kraljevstvo, unatoč velikim gospodarstvima, imaju relativno niske stope štednje – 3,2 odnosno 4,7 posto.

U Latviji kućanstva praktički potroše sav raspoloživi prihod, dok su vrlo niske stope i u Slovačkoj, Estoniji, Portugalu i Litvi.

Grčka se još nije oporavila

Grčka je jedina zemlja s negativnom stopom štednje, što znači da kućanstva troše više od svojih prihoda te razliku pokrivaju zaduživanjem ili trošenjem postojećih ušteđevina.

Tijekom dužničke krize stopa štednje u Grčkoj pala je na rekordnih -16,5 posto, a ni nakon oporavka nije se vratila u pozitivno područje.

Stručnjaci upozoravaju da je usporedba stopa štednje među državama složena jer je teško precizno izmjeriti prihode i potrošnju kućanstava. Profesor Michael Haliassos sa Sveučilišta Goethe u Frankfurtu ističeza Euronews da na štednju snažno utječu gospodarske krize, dobna struktura stanovništva i različite reakcije kućanstava na ekonomske šokove.

Bogati ne osjećaju potrebom za štednjom za starost

Istraživanja pokazuju da Europljani najviše štede iz predostrožnosti i za mirovinu.

U zemljama s jačim socijalnim sustavima i velikodušnijim mirovinama građani manje osjećaju potrebu za osobnom štednjom za starost ili nepredviđene troškove.