NASA GRADI REAKTOR
Nova svemirska nuklearna utrka: Tko će prvi osvojiti Mjesec?
NASA i američko Ministarstvo energetike pokrenuli su ambiciozan projekt razvoja nuklearnog reaktora za Mjesec do 2030. godine, kao i nuklearnog pogona koji bi u sljedećem desetljeću mogao omogućiti ljudske misije na Mars.
Oglas
Program je formaliziran memorandumom potpisanim u siječnju 2026., nakon direktive kojom je naložen razvoj lunarnog reaktora snage najmanje 100 kilovata.
Projekt predstavlja najozbiljniji američki pokušaj integracije nuklearne energije u svemirske misije još od programa Apollo.
Planirani reaktor trebao bi opskrbljivati buduće baze na Mjesecu električnom energijom, a razvija se i sustav nuklearnog pogona SR-1 Freedom, čije je prvo testiranje predviđeno za 2028. godinu.
Nuklearna utrka u svemiru
NASA smatra da su nuklearni sustavi ključni za dugoročne misije na Mars jer bi omogućili brže putovanje i smanjili izloženost astronauta radijaciji i bestežinskom stanju, piše Space Daily.
Uz lunarni reaktor razvija se i nuklearni električni pogon koji bi mogao znatno skratiti putovanja kroz Sunčev sustav.
Projekt ima i snažnu geopolitičku dimenziju. Washington želi spriječiti mogućnost da Kina ili Rusija prve postave nuklearnu infrastrukturu na Mjesecu, što bi im moglo dati stratešku prednost u budućim lunarnim operacijama. Američke vlasti upozoravaju da bi prve države s trajnom energetskom infrastrukturom mogle praktično kontrolirati određene zone na Mjesecu.
Najambiciozniji nuklearni program
Iako su slični američki projekti desetljećima propadali zbog birokracije, sporog financiranja i nedostatka političke potpore, stručnjaci smatraju da je ovaj pokušaj dosad najbolje organiziran.
NASA i Ministarstvo energetike podijelili su odgovornosti, osigurano je financiranje, a projekt je povezan s konkretnim ciljevima programa Artemis i budućih misija na Mars.
Procjenjuje se da bi razvoj lunarnog reaktora mogao stajati oko tri milijarde dolara tijekom pet godina.
Hoće li SAD doista uspjeti postaviti nuklearni reaktor na Mjesec do kraja desetljeća, ostaje otvoreno pitanje, no riječ je o najambicioznijem svemirskom nuklearnom programu u posljednjih nekoliko desetljeća.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas