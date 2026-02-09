Prijetio Davoru Božinoviću putem Facebooka: Određen mu je istražni zatvor

N1

Muškarcu (36) koji je osumnjičen da je prijetio potpredsjedniku Vlade RH određen je istražni zatvor. Prethodno ga je ispitalo Općinsko državno odvjetništvo u Sisku nakon što je protiv njega kaznenu prijavu podnijela Policijska uprava sisačko-moslavačka.

Podijeli

Oglas

Kako neslužbeno doznaje Index, prijetnje su upućene HDZ-ovom ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću.

DORH navodi da postoji osnovana sumnja da je 36-godišnjak 5. veljače s područja Kutine, u namjeri da ustraši potpredsjednika Vlade, poslao više glasovnih poruka prijetećeg sadržaja.

Poruke je, kako se sumnja, poslao putem Facebooka sa svojeg korisničkog profila na profil potpredsjednika Vlade.

Nakon ispitivanja uhićenog muškarca, Općinsko državno odvjetništvo u Sisku predložilo je sucu istrage Županijskog suda u Sisku određivanje istražnog zatvora.

Sudac je prijedlog prihvatio te je 36-godišnjaku odredio istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Tereti ga se za kazneno djelo prijetnje iz članka 139. stavka 2. i 3. Kaznenog zakona.