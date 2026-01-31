Pupovac nakon prijetnji: "Možemo se pitati što je sljedeće i tko je sljedeći"

Neke od poruka mržnje čuju se i u Saboru, a nerijetko im i javni mediji daju javni prostor bez osude i bez komentara, upozorio je saborski zastupnik i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac.
Oglas
U pothodniku kod zagrebačke Osnovne škole Savski Gaj ispisani su grafiti s pozivom na ubojstvo saborskog zastupnika i predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca, koji je poručio da ga to nije iznenadilo jer se slične poruke već dugo nesmetano ispisuju ili uzvikuju prije i nakon sportskih ili glazbenih događaja.
Pupovca navedeni grafiti nisu iznenadili. ''Poruke 'Ubij Srbina!' već dugo se slobodno i nesmetano ispisuju ili uzvikuju prije, za vrijeme i nakon sportskih ili muzičkih događaja. Ova poruka je samo najekstremniji iskaz mržnje i pozivanja na nasilje kakve redovito dobivamo u inboxe ili u komentarima ispod objava o našim aktivnostima'', rekao je Pupovac.
Takve su poruke, dodao je, dio prisutne kulture mržnje koja se vidi po gradskim i drugim javnim prostorima, a slične su porukama mržnje kao što je ustaški pozdrav 'Za dom spremni' i kukasti nacistički križevi.
''Neke od tih poruka mržnje čuju se i u Saboru, a nerijetko im i javni mediji daju javni prostor bez osude i bez komentara. S takvim odnosom prema ovoj vrsti poruka možemo očekivati samo njihovo širenje i njihovu radikalizaciju. Dakle, možemo se pitati što je sljedeće i tko je sljedeći'', kazao je Pupovac.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas