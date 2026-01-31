Pupovac nakon prijetnji: "Možemo se pitati što je sljedeće i tko je sljedeći"

Pupovca navedeni grafiti nisu iznenadili. ''Poruke 'Ubij Srbina!' već dugo se slobodno i nesmetano ispisuju ili uzvikuju prije, za vrijeme i nakon sportskih ili muzičkih događaja. Ova poruka je samo najekstremniji iskaz mržnje i pozivanja na nasilje kakve redovito dobivamo u inboxe ili u komentarima ispod objava o našim aktivnostima'', rekao je Pupovac.