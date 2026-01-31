Oglas

čelnik sdss-a

Pupovac nakon prijetnji: "Možemo se pitati što je sljedeće i tko je sljedeći"

author
N1 Info
|
31. sij. 2026. 13:15
zg-milorad pupovac-clf-280220-01.10_52_02_10.Still001
N1

Neke od poruka mržnje čuju se i u Saboru, a nerijetko im i javni mediji daju javni prostor bez osude i bez komentara, upozorio je saborski zastupnik i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac.

Oglas

U pothodniku kod zagrebačke Osnovne škole Savski Gaj ispisani su grafiti s pozivom na ubojstvo saborskog zastupnika i predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca, koji je poručio da ga to nije iznenadilo jer se slične poruke već dugo nesmetano ispisuju ili uzvikuju prije i nakon sportskih ili glazbenih događaja.

Pupovca navedeni grafiti nisu iznenadili. ''Poruke 'Ubij Srbina!' već dugo se slobodno i nesmetano ispisuju ili uzvikuju prije, za vrijeme i nakon sportskih ili muzičkih događaja. Ova poruka je samo najekstremniji iskaz mržnje i pozivanja na nasilje kakve redovito dobivamo u inboxe ili u komentarima ispod objava o našim aktivnostima'', rekao je Pupovac.

Takve su poruke, dodao je, dio prisutne kulture mržnje koja se vidi po gradskim i drugim javnim prostorima, a slične su porukama mržnje kao što je ustaški pozdrav 'Za dom spremni' i kukasti nacistički križevi.

''Neke od tih poruka mržnje čuju se i u Saboru, a nerijetko im i javni mediji daju javni prostor bez osude i bez komentara. S takvim odnosom prema ovoj vrsti poruka možemo očekivati samo njihovo širenje i njihovu radikalizaciju. Dakle, možemo se pitati što je sljedeće i tko je sljedeći'', kazao je Pupovac.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
fašizam milorad pupovac zds

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ