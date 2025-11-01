Mladić prijetio smrću Daliji Orešković: Reagirao je DORH

Oćinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku izvijestilo je u subotu da je zbog prijetnje smrću saborskoj zastupnici na društvenoj mreži ispitan 27-godišnjak iz Dubrovnika te mu je naložena mjera opreza.
Muškarca sumnjiče da je 30. listopada u Dubrovniku preko društvene mreže Facebook zastupnici u Hrvatskom saboru uputio prijetnje smrću, nezadovoljan njezinim komentarom na objavljeni članak.
Dubrovačko Općinsko državno odvjetništvo ispitalo je osumnjičenika nakon zaprimljene policijske kaznene prijave te je donijelo rješenje kojim mu je kao mjera opreza naložena zabrana približavanja i uspostavljanja ili održavanja veze sa žrtvom.
Kako doznaje Dnevnik, prijetnje su bile upućene Daliji Orešković. Ona nije podnijela prijavu, već je policija postupala po službenoj dužnosti.
Osim 27-godišnjaka, privedeno je i još nekoliko osumnjičenih u Zagrebu.
Povod prijetnjama bio je lajk na društvenim mrežama na komentar koji vukovarskog branitelja Jean-Michellea Nicoliera naziva plaćenikom. Komentar je izazvao velike kritike HDZ-a, a Orešković je objasnila da lajk ne planira povući zbog konteksta komentara u kojem je napisan.
