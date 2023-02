Priveli govornika i legitimirali prosvjednike: “Policija postupa protuustavno”

Podijeli :

Izvor: Patrik Macek/PIXSELL

Jučer na Markovom trgu održan je prosvjed u organizaciji građanske inicijative "Javno je dobro" zbog novog prijedloga Zakona o pomorskom dobru kojim se, kažu, pogoduje koncesionarima i tome da se privatizira obala koja je javno dobro i treba biti dostupna svima. Iz inicijative “Javno je dobro” danas su ispričali kako ih je policija jednog po jednog legitimirala iako su imali prijavljen prosvjed.

Aktivistica Vladimira Mascarell iz inicijative “Javno je dobro” za N1 opisala je situaciju: “Kad su prosvjednici stigli autobusom iz Pule u Zagreb policija je pomogla da se iskrcaju. Pustili su ih da hodaju organizirano jer je tako dogovoreno i onda su tamo kod Zakmardijevih stuba gdje je uski prolaz, jednog po jednog legitimirali. Za autobus iz Ilovik-Mrtvaške za koji su znali su da kasni jer smo ih obavijestili, jednog po jednog, kompletan autobus ljudi su legitimirali. Oni su imali i razglas kod sebe. Prosvjed je kasnio pola sata radi toga. To je bilo naprosto nevjerojatno. Mislim, što će im popis ljudi koji dolaze kad su gore već bili ljudi koji dolaze normalno bez ikakvih procedura i popisivanja – ćemu to popisivanje ljudi u autobusu?

Ističe da su jednu osobu koja je trebala biti govornik na prosvjedu i priveli: “To naravno nije sve. Jednog govornika koji se policiji nije dopao su skinuli prije ulaska u Zagreb, zadržali. On nas nije mogao obavijestiti da neće doći jer nije imao mobitel. Kad smo došli gore na prijenos uživo za N1, onda je krenulo – što ovdje radite, dajte mi dokumente… Čovječe pa ja razgovaram dva dana s policijom, a sad tu hoćete od mene nešto”.

Krunislav Olujić, nekadašnji glavni državni odvjetnik i bivši predsjednik Vrhovnog suda, gostujući u N1 Newsroomu rekao je da je policija pogrešno postupila: “U konkretnom slučaju policija postupa protuustavno i protuzakonito. Hrvatski ustav jamči slobodu govora. Ne vidim razlog zašto bi ih legitimirali, jer se u zadnjim nastupima Plenkovića osjeti bjesnoća, a ona dolazi iz kukavičluka da se ne suoči s javnosti jer bi pod tim pritiskom mogao pobjeći u Bruxelles jer to je takav tip “hrabrih” ljudi. On, sa svojim ocem nikada nije bio na pravoj strani povijesti, ni 1971., ni 1991., a neće biti ni 2023. pa se nije u stanju suočiti s ljudima koji mu s pravom prigovaraju. HDZ je klasična klijentistička stranka, a Hrvatska je zarobljena njome i to je duboko usađeno u DNK te političke stranke”, zaključio je Olujić.

