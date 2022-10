Podijeli:







Na konferenciji mreže eksperata koja se održava prije samog summita sudjeluje i Peter Galbraith, prvi američki veleposlanik u Hrvatskoj. Pojasnio je našoj Ivi Puljić Šego što smatra da je različito u Ukrajini u odnosu na položaj Hrvatske u Domovinskom ratu.

“Bilo je teško razumjeti da se Jugoslavija raspada, ali nije bilo mogućnosti da se zadrži na okupu. Postojala je mogućnost da se zaustavi rat, osobito uz tadašnju moć SAD-a, nažalost, nismo uspjeli u tome. Situacija je bila različita, Jugoslavija i Hrvatska nisu toliko geopolitički važne, drugo, to je bio rat za neovisnost. U Ukrajini se događa ruska invazija na državu koja je neovisna i već 31 godinu međunarodno priznata”, rekao je Galbraith koji ipak uspijeva povući paralelu ukrajinskog rata s onim koji se vodio u Hrvatskoj i BiH, a kaže da su to napadi na civile, očiti ratni zločini i napadi na infrastrukturu zbog čega će se milijuni ljudi ove zime smrzavati.

Prema njegovoim riječima, nema, zasad, granice kod koje će SAD prestati pomagati Ukrajini, barem kad je u pitanju administracija Joea Bidena. “Nema američkog ni NATO vojnika na tlu Ukrajine. Ukrajinci se bore za svoju zemlju, a mi im pružamo podršku. NATO i SAD spremni su pomagati s resursima koliko god to bude moguće”, kaže. Do promjene bi moglo doći zbog rezulata skorih izbora za Kongres u SAD-u. On kaže kako je cinično što Republikanska stranka, stranka Ronalda Reagana, koji se suprotstavio SSSR-u, sada postaje proputinovska.

“Ovo je izazov. Nadam se da će dovoljno republikanaca nastaviti podupirati pružanje pomoći Ukrajini”, kaže dodajući kako bi s Kongresom moglo biti problema oko novca jer predsjednik SAD-a može poslati oružje.

“Teško je vidjeti kako će rat završiti, ali znamo da svi ratovi imaju kraj. Kad se vodio rat ovdje, govorio sam da je situacija kao u Libanonu. Ali nije se tako odvilo. Teško je predvidjeti kako će stvari ispasti, ali znamo da će završiti. Vjerojatno tako što će Putin morati otići. Ništa nije gore za jednog snažnog čovjeka, a Putin je tipični snažni čovjek, ništa mu nije gore nego da izgubi. Pogledajte grčku huntu na Cipru, argentinsku… Svi su ostatak života proveli u zatvorima, kao i Milošević. Mislim da je to sudbina. Ljudi uvijek podupiru rat kad on počne, ali mislim da će se Rusi okrenuti protiv ovog rata, vidite što se dogodilo s mobilizacijom u Rusiji”, kaže i dodaje kako su Rusi i Ukrajinci vrlo slični te da bombe padaju na dijelove Ukrajine gdje ljudi govore ruskim jezikom.

Na pitanje zašto se Nancy Pelosi neće naći sa Zoranom Milanovićem, Galbraith kaže da će se oduprijeti izazovu da komentira unutarnjopolitička pitanja u Hrvatskoj jer su to – diplomatska pitanja u SAD-u.

