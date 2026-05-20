Tko će naslijediti Vujčića u HNB-u: "Mislim da je vrijeme došlo za ženu"
Boris Vujčić uskoro odlazi s čela Hrvatske narodne banke i 1. lipnja preuzima novu funkciju potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. U isto vrijeme u Zagrebu se sve glasnije govori o njegovu nasljedniku, a rasprava o novom guverneru HNB-a već je otvorila i stare političke prijepore o inflaciji, bankama i ulozi središnje banke u Hrvatskoj. Tko se spominje kao mogući kandidat i kakve poruke šalju vlast i oporba, donosi naša Maja Štrbac.
Nakon više od desetljeća na čelu Hrvatske narodne banke, saborski odbor za imenovanja donio je odluku o razrješenju Borisa Vujčića s dužnosti guvernera budući da uskoro odlazi u Frankfurt.
Izostanak komunikacije sa Saborom
"1. lipnja postajem potpredsjednik Europske središnje banke, tako da imam dva ureda sada koja već rade zajedno. Ovaj u HNB-u i onaj u Europskoj središnjoj banci, u tranziciji, tako da je veselo, dosta posla ima", najavio je Vujčić.
Dok Vujčić svoj odlazak predstavlja kao logičan nastavak karijere, dio oporbe njegov mandat pamti drugačije. Kritike se godinama odnose na odnos HNB-a prema bankama, inflaciji i izostanak komunikacije sa Saborom tijekom najvećeg vala poskupljenja.
"To je čovjek koji je radio za sebe, koji je radio za banke, koji je radio za interese određenih moćnih skupina u Hrvatskom društvu. Koji nikad nije radio za hrvatske interese, koji nikad nije radio za hrvatske ljude. On je slika i prilika kadroviranja Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića. Milanović ga je izmislio, Plenković ga je posvojio", kaže Nikola Grmoja, čelnik Mosta.
"...to je za mene sramota"
Iz SDP-a podsjećaju kako je Hrvatska narodna banka godinama izbjegavala ozbiljnije rasprave o inflaciji pred zastupnicima.
"On je biran u Saboru, nije biran na cesti, negdje sa strane, on je biran u parlamentu, njemu daje mandat parlament, ne pojavljivanje u parlamentu četiri godine dok je najveća inflacija je za mene sramota", kaže Boris Lalovac iz SDP-a.
"Kolega Lalovac i kolega Bakić su više puta u zadnje četiri godine prozivali i pozivali HNB da dođe u Sabor i da razgovaramo. Naravno da svi dionici hrvatskog političkog društva, ja govorim sada o vlasti i određenim instrumentima koje su imali, su mogli učiniti nešto više, a moje je pitanje zašto to niste napravili. Imaš samo dva odgovora – ne želim jer sam strani plaćenik ili ne znam", dodaje njegov stranački čelnik, Siniša Hajdaš Dončić.
Je li došlo vrijeme za ženu?
Dio oporbe tvrdi da se promjenom osobe neće promijeniti i politika Hrvatske narodne banke.
„Koga će sada oni staviti hrvatskim građanima je apsolutno svejedno. Tu nema gotovo nikakve razlike jer znamo da će provoditi gotovo iste politike, da bi se promijenila politika HNB-a potrebno je mijenjati vlast", tvrdi Grmoja.
„To mora biti osoba koja prvenstveno je stručnjak. Dakle, netko tko poznaje materiju s kojom će se baviti, tko poznaje središnje bankarstvo", kazao je Vujčić.
O imenima vladajući još ne govore, dok u SDP-u smatraju da bi Hrvatska narodna banka po prvi put trebala dobiti guvernerku.
„Mislim da je vrijeme došlo za ženu, kao broj jedan to je gospođa Švaljek zato što je zadnji put vrlo korektno u Saboru raspravljala o inflaciji na jedan prizeman i ljudski način", izjasnio se Lalovac.
Uskoro odluka o nasljedniku
Svoje mišljenje iznio je i Tomislav Ćorić, HDZ-ov ministar financija.
„Nemam favorite, sva imena koja su i bila promovirana hrvatskoj javnosti iz HNB-a, moji dragi kolege, su sjajne osobe i stručnjaci. Tko god od njih ako bi bio izabran i bio na toj funkciji siguran sam da će svoj posao obavljati profesionalno i dobro.”
Tko će voditi Hrvatsku narodnu banku trebalo bi biti poznato vrlo brzo.
„Saborska većina će promišljati o potencijalnim kandidatima i vjerujem u narednim danima, odnosno sljedeći tjedan, će izaći s imenima kandidata. 1. lipnja vjerujem da će biti inaugurirana nova osoba na poziciju guvernerke odnosno guvernera HNB-a", dodaje Ćorić.
Tko god preuzeo HNB, preuzet će instituciju u trenutku kada su kamatne stope, inflacija i životni standard ponovno među glavnim političkim temama.
