"Nikad nisam planirao biti guverner": Boris Vujčić za N1 o karijeri, krizama i ECB-u

"Ono što smo mi očekivali i ono što se dogodilo je da samo uvođenje eura će imati efekt na inflaciju na način da će ona biti nešto više nego što bi bila bez uvođenja eura, jer to se dogodilo i u drugim zemljama. Ali isto tako, ono što smo znali, kao što je bilo u slučaju u drugim zemljama, da taj efekt neće biti velik. I postoje tri neovisne procjene koje ocjenjuju te efekte između 0,2 i 0,4 posto višom stopom inflacije nego da nismo uveli euro. I to je u okviru onoga što su i druge zemlje doživjele. Prema tome, euro definitivno nije razlog zašto mi imamo visoku inflaciju. Najbolji dokaz za to je, uvijek ponavljam, da zemlje koje nisu uvele euro, Češka, Mađarska, Poljska, Rumunjska i Bugarska su imale višu inflaciju od nas. Prema tome, da je euro, onda bi mi imali višu inflaciju od njih. Nešto je drugo. Nije euro razlog zašto smo imali povišenu inflaciju. Mi smo, nažalost, uvodili euro upravo u trenutku kada nakon desetljeća je stopa inflacije porasla, pa je onda javna percepcija da je uvođenje eura odigralo ulogu u tome procesu. Ali u biti, radi se o globalnom šoku koji je pogodio sve u isto vrijeme, a ne samo Hrvatsku zato što je uvodila euro. Što se tiče ostalih stvari, ja mislim da ne bi ništa promijenio. Ja mislim da smo mi izvrsno tehnički odradili uvođenje eura od, znači, priprema makroekonomske pozicije iz koje smo krenuli u to, bankarskog sustava, ulaska u kooperaciju sa Europskom središnjom bankom u takozvani sustav zajedničke supervizije na poredan način prije samog ulaska u eurozonu, pa sve do svih posljedica uvođenja eura koje su za Hrvatsku, ja mislim, izvrsne. Naš najveći problem je cijelo vrijeme bio velika valutna izloženost Hrvatske. Mi smo u stranoj valuti prije uvođenja eura imali izloženost svih sektora države, poduzeća, kućanstava od 77 milijardi eura duga u stranoj valuti. Što to znači? Prije uvođenja eura deset posto deprecijacije domaće valute bi značilo da se dug domaćih sektora povećava za 7,7 milijardi eura, što je jako puno. To je preko deset posto BDP-a bilo. Bilo kakva deprecijacija domaće valute bi dovela praktički do recesije značajne. Zašto? Jer bi se povećao jako dug. Kako riješiti taj problem? Jedno rješenje je bilo uvođenje eura. Mi smo 31.12.2022. imali 115 posto BDP-a izloženost u stranoj valuti, 1.1.2023. ispod jedan posto, samo dolarsku izloženost. I to je riješilo naš ogroman makroekonomski problem. Zbog toga su kamatne stope pale. To je važnije još za građane, za poduzeća. Ako pogledate u trenutku kad smo mi krenuli na put prema euru, to je bilo početkom 2017. godine kad smo odlučili ići tim putem, razlika u kamatnim stopama koja se plaćala u Hrvatskoj u odnosu na Njemačku je bila za otprilike na stambene kredite gotovo tri postotna poena više kamatne stope su bile u Hrvatskoj nego u Njemačkoj. Danas su 0,7 posto niže nego u Njemačkoj."