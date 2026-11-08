Oglas

TRAŽI ODGOVORE

Puljak o odlasku radiologa: "HDZ-ovi kadrovi počeli su iz bolnica mesti liječnike"

author
Hina
|
08. stu. 2026. 11:47
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
marijana puljak
N1 / Ivan Hrstić

Predsjednica stranke Centar, saborska zastupnica Marijana Puljak poručila je u nedjelju kako su 'HDZ-ovi stranački kadrovi počeli iz bolnica mesti liječnike te je krajnje vrijeme da građani pometu njih'.

Oglas

"Jučer smo u Osijeku govorili o praznim školama, danas u Zagrebu upozoravamo na pune čekaonice. Stranačko zapošljavanje u Slavoniji prazni škole, dok u zdravstvu tjera liječnike, urušava sustav i produljuje čekanje", istaknula je na konferenciji za novinare Puljak dodajući kako je desetak radiologa zatražilo odlazak iz KBC-a Sestre milosrdnice, nakon ponovnog imenovanja Dijane Zadravec za šeficu Radiologije.

"Šestero ih radi na Klinici za tumore. Za onkološkog pacijenta tjedan čekanja nije neugodnost. To može biti razlika između izlječenja i kasne dijagnoze. Uprava kaže da pregledi idu po rasporedu 'zasad', a ja pitam: što kad isteknu otkazni rokovi", rekla je zastupnica.

Kaže i kako nije problem ako je netko član stranke i radi u bolnici, nego problem nastaje onda kada mu stranačka iskaznica postane prednost i kada se cijeli postupak savija tako da na kraju pobijedi 'naš čovjek'.

"Ovo izgleda upravo tako. U srpnju je izabrana druga liječnica, natječaj je poništen, a na novom je izabrana osoba s HDZ-ove liste Andreja Plenkovića iz 2016. To nije izuzetak, nego model u kojem je stranačka pripadnost prva kvalifikacija, a znanje tek druga. Od 33 državne bolnice, njih 19 vodili su članovi HDZ-a. Dugogodišnji ravnatelj Rebra javno je priznao da nikad ne bi bio ravnatelj da nije bio član HDZ-a", istaknula je Puljak.

Kroz kampanju Metla Centar je izračunao da oko 10 tisuća stranački zaposlenih ljudi na nepotrebnim rukovodećim i upravljačkim mjestima građane košta 500 milijuna eura godišnje, navodi se u priopćenju te stranke.

Pritom se, ističu, ne govori o liječnicima, medicinskim sestrama i tehničarima koji spašavaju živote u nemogućim uvjetima, već o foteljama iznad njih koje služe za zbrinjavanje političkih poslušnika.

Centar traži javnu objavu kriterija i stvarnih razloga poništenja natječaja, hitan i jasan plan za zaštitu onkoloških pacijenata, neovisna stručna povjerenstva i transparentan izbor bolničkih uprava, umjesto političkog kadroviranja, kao i odgovor na pitanje tko je odgovoran ako pacijenti budu oštećeni.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
dijana zadravec javno zdravstvo marijana puljak vijesti iz hrvatske

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ