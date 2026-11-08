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Puljak o odlasku radiologa: "HDZ-ovi kadrovi počeli su iz bolnica mesti liječnike"
Predsjednica stranke Centar, saborska zastupnica Marijana Puljak poručila je u nedjelju kako su 'HDZ-ovi stranački kadrovi počeli iz bolnica mesti liječnike te je krajnje vrijeme da građani pometu njih'.
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"Jučer smo u Osijeku govorili o praznim školama, danas u Zagrebu upozoravamo na pune čekaonice. Stranačko zapošljavanje u Slavoniji prazni škole, dok u zdravstvu tjera liječnike, urušava sustav i produljuje čekanje", istaknula je na konferenciji za novinare Puljak dodajući kako je desetak radiologa zatražilo odlazak iz KBC-a Sestre milosrdnice, nakon ponovnog imenovanja Dijane Zadravec za šeficu Radiologije.
"Šestero ih radi na Klinici za tumore. Za onkološkog pacijenta tjedan čekanja nije neugodnost. To može biti razlika između izlječenja i kasne dijagnoze. Uprava kaže da pregledi idu po rasporedu 'zasad', a ja pitam: što kad isteknu otkazni rokovi", rekla je zastupnica.
Kaže i kako nije problem ako je netko član stranke i radi u bolnici, nego problem nastaje onda kada mu stranačka iskaznica postane prednost i kada se cijeli postupak savija tako da na kraju pobijedi 'naš čovjek'.
"Ovo izgleda upravo tako. U srpnju je izabrana druga liječnica, natječaj je poništen, a na novom je izabrana osoba s HDZ-ove liste Andreja Plenkovića iz 2016. To nije izuzetak, nego model u kojem je stranačka pripadnost prva kvalifikacija, a znanje tek druga. Od 33 državne bolnice, njih 19 vodili su članovi HDZ-a. Dugogodišnji ravnatelj Rebra javno je priznao da nikad ne bi bio ravnatelj da nije bio član HDZ-a", istaknula je Puljak.
Kroz kampanju Metla Centar je izračunao da oko 10 tisuća stranački zaposlenih ljudi na nepotrebnim rukovodećim i upravljačkim mjestima građane košta 500 milijuna eura godišnje, navodi se u priopćenju te stranke.
Pritom se, ističu, ne govori o liječnicima, medicinskim sestrama i tehničarima koji spašavaju živote u nemogućim uvjetima, već o foteljama iznad njih koje služe za zbrinjavanje političkih poslušnika.
Centar traži javnu objavu kriterija i stvarnih razloga poništenja natječaja, hitan i jasan plan za zaštitu onkoloških pacijenata, neovisna stručna povjerenstva i transparentan izbor bolničkih uprava, umjesto političkog kadroviranja, kao i odgovor na pitanje tko je odgovoran ako pacijenti budu oštećeni.
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