"Ovo izgleda upravo tako. U srpnju je izabrana druga liječnica, natječaj je poništen, a na novom je izabrana osoba s HDZ-ove liste Andreja Plenkovića iz 2016. To nije izuzetak, nego model u kojem je stranačka pripadnost prva kvalifikacija, a znanje tek druga. Od 33 državne bolnice, njih 19 vodili su članovi HDZ-a. Dugogodišnji ravnatelj Rebra javno je priznao da nikad ne bi bio ravnatelj da nije bio član HDZ-a", istaknula je Puljak.