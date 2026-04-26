MORH

Helikopterom HRZ-a prevezen životno ugrožen dječak iz Dubrovnika u Split

Hina
26. tra. 2026. 10:11
Pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva prevezli su u subotu navečer životno ugroženog maloljetnog pacijenta vojnim helikopterom Mi-171Sh iz Opće bolnice Dubrovnik u Klinički bolnički centar Split, objavilo je u nedjelju Ministarstvo obrane RH.

Zadaću medicinskog prijevoza izvršila je četveročlana posada 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Posada je poletjela iz vojarne “Knez Trpimir” u Divuljama u 20:40 sati, a na helidrom Opće bolnice Dubrovnik sletjela je u 21:27 sati, gdje je preuzela pacijenta, tri člana medicinskog tima i osobu u pratnji. Helikopter je na helidrom KBC-a Split sletio u 22:33 sati, kada je pacijent predan na daljnje medicinsko zbrinjavanje.

„Takve hitne intervencije kojima pomažemo spasiti život, posebno kada je riječ o djeci, podsjećaju nas na važnost naše uloge izvan redovnih vojnih zadaća. U trenucima kada je ljudski život ugrožen, ovakve akcije imaju posebnu težinu i odgovornost. Ponosni smo što naša vojna znanja i sposobnosti pomažu kada je najpotrebnije“, poručio je kapetan helikoptera.

