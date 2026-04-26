Helikopterom HRZ-a prevezen životno ugrožen dječak iz Dubrovnika u Split

Zadaću medicinskog prijevoza izvršila je četveročlana posada 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Posada je poletjela iz vojarne “Knez Trpimir” u Divuljama u 20:40 sati, a na helidrom Opće bolnice Dubrovnik sletjela je u 21:27 sati, gdje je preuzela pacijenta, tri člana medicinskog tima i osobu u pratnji. Helikopter je na helidrom KBC-a Split sletio u 22:33 sati, kada je pacijent predan na daljnje medicinsko zbrinjavanje.