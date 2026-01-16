VIŠEGODIŠNJI PROBLEM
Predsjednica sindikata KBC-a Zagreb objasnila zašto je istupila u javnost: Ne možemo još dugo nositi teret na svojim leđima
Sindikat KBC-a Zagreb upozorio je da se hitni prijem na Rebru nalazi pred kolapsom zbog loše organizacije i preopterećenosti osoblja, što rukovodeći odbacuju. Više o tome je našoj Katarini Plantak rekla predsjednica sindikata KBC-a Zagreb Tanja Leontić.
Na samom je početku objasnila zašto se odlučila uputiti dopis u javnost.
"Počivamo na entuzijazmu i profesionalizmu zdravstvenih djelatnika, na kojima se lomi cijeli sustav. Problem je što se ovdje skijevaju problemi zdravstvenog i socijalnog sustava, priljev pacijenata koji nisu akutnog tipa. Više od 60 posto je takvih, prije svega palijativnog profila. Mi smo tercijalna akutna bolnica, čija je jedina svrha zbrinjavanje akutnih pacijenata svih kategorija. Zbog nefunkcioniranja palijativne skrbi, loše organizacije Hitne, sanitarnog prijevoza i bujanja privatnih ustanova za zbrinjavanje starijih osoba, nama se stvara ozbiljan problem", kazala je Leontić pa nastavila:
"Ti pacijenti guše sustav. Ponekad moraju čekati na otpust i po nekoliko dana, a pritom leže na neadekvatnim ležajevima jer to nisu kreveti bolničkog tipa. To je neprimjereno. Mi nemamo organiziranu prehranu jer to nije "core" djelatnost pa ti pacijenti nemaju adekvatnu skrb koju zahtijevaju."
Naglasila je i da su zdravstveni radnici opterećeni.
"Od prošle godine do danas ih je otišlo 38, a stiglo je 15 novih. U takvoj situaciji dolazi do sagorijevanja, a sve za istu plaću kao u nekim drugim zdravstvenim ustanovama, u koje oni potom i prelaze."
Problem je i sanitetski prijevoz.
"To je dugoročni problem, ne samo Zagreba. Zbog loše komunikacije se svi problemi slijevaju u bolnice. I to se odnosi na cijelu Hrvatsku."
Veliki problem je i zbrinjavanje beskućnika, kao i onih koje obitelji ne žele primiti natrag u domove.
"Tako nešto stvara i etičko pitanje. Tu nam najveću pomoć daju socijalni radnici, koji nisu adekvatno valorizirani i priznati kao djelatnici iako su spona koja komunicira sa svim institucijama unutar sustava."
"Naša vrata su uvijek otvorena"
Ono što sindikat želi jest da se rad valorizira na adekvatan način.
"Zahtijevamo veću plaću i priznanje za naš rad. Vjerujemo da će situacija biti bolja nakon što obnova bolnice završi. Očekujemo da ćemo se tad vratiti u normalu i normalno raditi. Vjerujte, oni ne mogu još dugo nositi trenutno teret na svojim leđima, a šutnja administracije ne može se prebaciti na njih."
Sezona je gripe i tad se povećava priljev pacijenata.
"Naša vrata su uvijek otvorena i građani nemaju razloga za brigu. No, to je dodatna priča koja će opteretiti postojeću. Neke stvari koje mogu riješiti domovi zdravlja i obiteljska medicina, trebali bi napraviti upravo to", zaključila je Tanja Leontić.
