"Počivamo na entuzijazmu i profesionalizmu zdravstvenih djelatnika, na kojima se lomi cijeli sustav. Problem je što se ovdje skijevaju problemi zdravstvenog i socijalnog sustava, priljev pacijenata koji nisu akutnog tipa. Više od 60 posto je takvih, prije svega palijativnog profila. Mi smo tercijalna akutna bolnica, čija je jedina svrha zbrinjavanje akutnih pacijenata svih kategorija. Zbog nefunkcioniranja palijativne skrbi, loše organizacije Hitne, sanitarnog prijevoza i bujanja privatnih ustanova za zbrinjavanje starijih osoba, nama se stvara ozbiljan problem", kazala je Leontić pa nastavila: