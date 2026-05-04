čelnica europske diplomacije

Kallas o najavljenom Trumpovom potezu: Tajming iznenađuje

Hina
04. svi. 2026. 11:33
European Union High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Kaja Kallas arrives for the European Political Community summit in Yerevan, Armenia, May 4, 2026.
Hayk Baghdasaryan/Photolure via REUTERS

Najava američkog predsjednika Donalda Trumpa o povlačenju američkih trupa iz Njemačke stigla je kao iznenađenje, izjavila je u ponedjeljak šefica diplomacije EU-a Kaja Kallas.

"Već se dugo govori o povlačenju američkih trupa", rekla je Kaja Kallas po dolasku na skup Europske političke zajednice (EPC) u Erevanu. "Ali naravno, tajming ove najave iznenađuje", dodala je.

Američki planovi pokazuju da se europski stup unutar NATO-a mora ojačati, rekla je Kallas.

Na pitanje vjeruje li da je najava Donalda Trumpa odmazda za nedavne kritike njemačkog kancelara Friedricha Merza o ratu u Iranu, Kallas je rekla da je na američkom predsjedniku da sam objasni.

U petak je Washington najavio da će povući 5000 američkih vojnika iz Njemačke u sljedećih šest do 12 mjeseci, a Trump je potom nagovijestio planove za povlačenje "daleko više" vojnika.

Taj potez uslijedio je nakon Merzovih komentara prošlog tjedna u kojima je sugerirao da je iransko vodstvo "ponizilo" SAD.

Berlin je pokušao umanjiti značaj spora, a Merz je kasno u nedjelju sugerirao da najava povlačenja "nije ništa novo".

