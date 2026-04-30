Sudamja 2026.

"Nima grada bez judi" — U 10 dana više od 170 događanja u Splitu

Hina
30. tra. 2026. 17:57
Koncert Amire Medunjanin na Pjaci prvi je u seriji koncerata povodom Sudamje feste sv. Duje. Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL

Grad Split u četvrtak je počeo s obilježavanjem Sudamje, blagdana svoga zaštitnika sv. Dujma, a program koji traje do 10. svibnja kroz više od 170 događanja istaknut će zajedništvo, tradiciju i važnost građana u životu njihovog grada.

Manifestacija Sudamja 2026. održava se pod geslom "Nima grada bez judi" te će tijekom 10 dana na različitim lokacijama diljem grada ponuditi gastronomske i kulturne sadržaje, sportska natjecanja i regate, dječje radionice, predstave i sajmove.

Riva, Peristil, Pjaca, Prokurative, Hrvatsko narodno kazalište, Voćni trg, Stari plac, Đardin, Turska kula i Marjan pretvorit će se u jedinstvenu pozornicu na otvorenom, ispunjenu glazbom, kulturom, sportom i druženjem.

Program od jutarnjih sati traje na više gradskih lokacija - na Voćnom trgu posjetitelji mogu razgledati ponudu domaćih obrtnika, dok je u GKMM-u na Ravnim njivama organizirana radionica za učenike nižih razreda osnovne škole, kroz koje će se upoznati s običajima i značajem Sudamja.

Večernji dio rezerviran je za koncert Nine Badrić u 20 sati na Pjaci. Organizatori najavljuju i koncerte glazbenika Petra Graše, Tereze Kesovije, Urbana, grupe TBF, Doris Dragović, Parnog valjka, klape Intrade, Grše i brojnih drugih.

Središnji trenutak proslave blagdana svetoga Duje je tradicionalna procesija i sveta misa na Rivi gdje se svake godine okupi tisuće građana i posjetitelja.

Bit će tu i utrka kareta kroz Plinarsku ulicu u subotu, 2. svibnja, dok kulturni program donosi projekcije serije "Velo misto" na Peristilu kao hommage splitskom identitetu. Organizatori najavljuju i kazališne predstave, izložbe te večeri posvećene glazbi Hansa Zimmera.

Važan dio Sudamje također je bogata gastronomska ponuda - od tradicionalnog prvog graha na Marjanu do Splitskog marendina i manifestacije „Taste of Split“, uz Sudamijski pazarić i sajam lokalnih proizvođača s autentičnim dalmatinskim proizvodima.

U završnici je obilježavanje 100. obljetnice „Kraljice lopte“ na Starom placu, događaja koji je 1926. godine okupio tisuće građana i ostao trajno upisan u kolektivno pamćenje grada.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

