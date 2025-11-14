Turski mediji objavili identitet poginulog pilota, prije dva mjeseca preživio avionsku nesreću

U padu turskog aviona kod Senja u Hrvatskoj poginuo je Hasan Bahar (45), pilot protupožarnog zrakoplova turske Glavne uprave za šumarstvo, javljaju turski mediji.
Oglas
Navode kako je 45-godišnjak ove godine već imao avionsku nesreću u kojoj je bio ozlijeđen.
Spašen je i prevezen u bolnicu 29. kolovoza nakon što je avion za gašenje požara intervenirao u požaru u gradu Yatağanu, u turskoj provinciji Muğla.
"Smrt Hasana Bahara, poznatog po svojoj predanosti, iskustvu i nesebičnosti, izazvala je veliku tugu među njegovim kolegama i lokalnom zajednicom. Izjavljeno je da će se Bahar i dalje pamtiti po njegovom herojstvu u gašenju šumskih požara", napisao je turski novinar Mesut Han.
Božinović izrazio sućut
Nakon pada turskog zrakoplova kod Senja pri čemu je poginuo pilot, potpredsjednik Vlade RH i ministar Davor Božinović razgovarao je s turskim ministrom unutarnjih poslova Ali Yerlikayom te izrazio sućut zbog tragičnog događaja, objavila je Vlada RH.
"Policija i sve žurne službe reagirale su odmah po dojavi incidenta. Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović razgovarao je s turskim ministrom Ali Yerlikayom i izrazio sućut zbog tragičnog događaja", navodi se u objavi Vlade na društvenoj mreži X.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas