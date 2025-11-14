Oglas

pad air tractora

Turski mediji objavili identitet poginulog pilota, prije dva mjeseca preživio avionsku nesreću

author
N1 Info
|
14. stu. 2025. 06:49
vatrogasci (JVP Senj)
vatrogasci (JVP Senj)

U padu turskog aviona kod Senja u Hrvatskoj poginuo je Hasan Bahar (45), pilot protupožarnog zrakoplova turske Glavne uprave za šumarstvo, javljaju turski mediji.

Oglas

Navode kako je 45-godišnjak ove godine već imao avionsku nesreću u kojoj je bio ozlijeđen.

Spašen je i prevezen u bolnicu 29. kolovoza nakon što je avion za gašenje požara intervenirao u požaru u gradu Yatağanu, u turskoj provinciji Muğla.

"Smrt Hasana Bahara, poznatog po svojoj predanosti, iskustvu i nesebičnosti, izazvala je veliku tugu među njegovim kolegama i lokalnom zajednicom. Izjavljeno je da će se Bahar i dalje pamtiti po njegovom herojstvu u gašenju šumskih požara", napisao je turski novinar Mesut Han.

Božinović izrazio sućut

Nakon pada turskog zrakoplova kod Senja pri čemu je poginuo pilot, potpredsjednik Vlade RH i ministar Davor Božinović razgovarao je s turskim ministrom unutarnjih poslova Ali Yerlikayom te izrazio sućut zbog tragičnog događaja, objavila je Vlada RH.

"Policija i sve žurne službe reagirale su odmah po dojavi incidenta. Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović razgovarao je s turskim ministrom Ali Yerlikayom i izrazio sućut zbog tragičnog događaja", navodi se u objavi Vlade na društvenoj mreži X.

Teme
pad aviona

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ