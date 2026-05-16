Airbus CA koji je imao incident u Splitu je nov: Evo o kakvom avionu je riječ

Airbusu A220-300 Croatia Airlinesa koji je u subotu oko 13.30 sati imao ozbiljan incident u Zračnoj luci Split dio je nove flote zrakoplova koje Hrvatska kupila
Za oko pola milijarde eura Hrvatska je kupila 15 komada, a do sada ih pristiglo šest, piše Dnevnik.hr.
Zrakoplov koji je sletio s piste, registriran je pod oznakama 9A-CAN, a nosi naziv Osijek. Svi novi zrakoplovi istog proizvođača nose nazive prema hrvatskim gradovima.
Nacionalni avioprijevoznik, ovaj je zrakoplov, prvi put preuzeo prije manje od godinu dana. Točnije 28. lipnja prošle godine.
Ima 149 sjedala, smještenih u 31 red. Ima tri izlaza. Uz one na početku i kraju, izlaz u slučaju nužde nalazi se i u 12-om redu. Duljina trupa iznosi mu 38 metara i 70 centimetara.
Raspon krila je 35 metara. Najveća brzina koju može postići je 871 kilometar na sat, a najviša visina na kojoj može letjeti je 12 i pol kilometara.
Podsjetimo, zrakoplov je tijekom zaleta, iz nepoznatih razloga, skrenuo sa staze i jednom stranom završio u travnatoj površini. Pritom je zadobio oštećenja od sudara s vertikalnom oznakom i rubnim svjetlima uzletno-sletne staze (USS), ali nitko od putnika nije ozlijeđen. Na Airbusu je nastala meterijalna šteta, akolika je tek se treba utvrditi
