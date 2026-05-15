Duboko u šumi raste nešto zadivljujuće: Turisti ga očajnički traže, a vlasti hvata panika

Nacionalni park Redwood na sjeveru Kalifornije poznat je po svojim veličanstvenim, maglovitim šumama i netaknutoj prirodi. Ovo zaštićeno područje, koje se nalazi i na UNESCO-ovu popisu svjetske baštine, smatra se jednim od posljednjih očuvanih prašumskih ekosustava u Sjedinjenim Američkim Državama.
U njemu raste Hyperion – veličanstvena sekvoja visoka oko 115 metara, koja se smatra najvišim stablom na svijetu. Unatoč svojoj zadivljujućoj veličini, njezina točna lokacija ostaje tajna jer uprava parka namjerno skriva podatke o položaju stabla kako bi zaštitila osjetljivi šumski ekosustav od masovnog dolaska turista, prenosi Metropolitan.
Iako je stablo golemo, istovremeno je i vrlo osjetljivo. Mnogi vjeruju da tako velika stabla imaju snažno korijenje koje seže duboko u tlo. U stvarnosti sekvoje poput Hyperiona imaju plitak korijenski sustav koji se širi vodoravno, a ne okomito. Zato okolno tlo igra ključnu ulogu u zdravlju i dugovječnosti stabla. Neprestana ljudska aktivnost može brzo uništiti osjetljivi sustav tla, piše The Times of India.
Posjetitelji koji su u prošlosti tražili Hyperion već su oštetili vegetaciju u njegovoj okolici. Često napuštaju označene staze i probijaju se kroz gustu šikaru. Time uzrokuju eroziju tla, oštećenja biljaka i sabijanje zemlje oko debla.
Turizam je postao toliko ozbiljan problem da su vlasti počele aktivno odvraćati ljude od potrage za stablom. Posebno naglašavaju da put do Hyperiona vodi izvan označenih staza i kroz staništa koja nisu namijenjena velikom broju planinara.
Ugroženo prirodno blago
Hyperion raste u jednom od posljednjih očuvanih prašumskih ekosustava sekvoja na svijetu. Takve su šume nekoć bile raširene duž sjeverne obale Kalifornije, no desetljeća sječe i urbanog razvoja znatno su ih smanjila.
Sekvoje za rast trebaju niz posebnih uvjeta: vlažnu klimu, netaknuto tlo i odgovarajući sastav zemlje. Svako narušavanje tog okoliša može pogoršati uvjete potrebne za njihov opstanak. Zato čuvari parka ovo stablo smatraju ugroženim prirodnim blagom.
