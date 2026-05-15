Oglas

KOLEKCIONARSKO IZDANJE

Provjerite novčanike: Ova kovanica od 2 eura vrijedi i do 5000 eura

author
N1 Info
|
15. svi. 2026. 13:11
euro kovanice UNSPLASH
Ilustracija: Willfried Wende on Unsplash

Kovanica od dva eura s portretom američke glumice i bivše princeze od Monaka Grace Kelly vrijedi gotovo pet tisuća eura.

Oglas

Kovanica je izdana 2007. godine u čast princeze od Monaka. S obzirom na to da je izrađeno samo 20 tisuća primjeraka, što objašnjava zašto je toliko skupa.

Prije otprilike deset godina kolekcionari su je mogli nabaviti za 120 eura, a danas njezina cijena doseže i do 5.000 eura, a nekad čak i više, piše net.hr.

Iako se ovo smatra najvrjednijom kovanicom od 2 eura, postoje i druge vrijedne kovanice od 2 eura. Posebno su vrijedne kovanice za prigodna izdanja niske naklade iz malih država poput Monaka, Vatikana i San Marina.

Što određuje vrijednost kovanice?

Kovanice s manje od 50.000 do 100.000 proizvedenih komada obično imaju veću vrijednost. Kovanice iz Monaka, Vatikana, San Marina i Andore dosljedno su vrijednije od onih iz većih zemalja EU-a.

Više vrijede kovanice kvalitete Uncirculated (UNC) ili "Proof", kao i kovanice koje su još uvijek u originalnim blisterima ili karticama kovnice.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
euro kovanice vrijedne kovanice

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ