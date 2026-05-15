"AKO NIJEDNA NE ODE!"
Predsjednik Komore medicinskih sestara: Ovim tempom ćemo tek za 40 godina imati dovoljno sestara
Predsjednik Komore medicinskih sestara (HKMS) Mario Gazić u Novom danu s Ninom Kljenak komentirao je probleme u zdravstvenom sustavu i ministricu zdravstva Irenu Hrstić koja kao da ignorira te probleme i nudi pozitivnu sliku situacije.
Naime, povodom Međunarodnog dana sestrinstva 12. svibnja, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara i 21 stručna udruga u sestrinstvu upozorili su na ozbiljno stanje u sestrinskoj profesiji i nužnost hitnog i sustavnog djelovanja mjerodavnih institucija, koje se mora temeljiti na prihvaćanju opravdanih zahtjeva struke kao jedinog puta prema stabilizaciji sustava.
Ministrica je na to odgovorila da se medicinske sestre vraćaju u Hrvatsku i da je povećan njihov broj u smislu zapošljavanja.
"Možemo reći da je jedinstveni stav struke i naše profesije oko toga što popraviti. Brojke jesu takve kakve jesu, da smo u 2025. izgubili 130 sestara, a vratila se 221. Iz razgovora s njima, vraćaju se zbog sigurnosti u Hrvatskoj i skupoće u inozemstvu. Tamo su se okolnosti promijenile. Većinom su to mlade obitelji s djecom koja kreću u školu", rekao je Gazić pa nastavio:
"Ono što smo poticali, jest zaustaviti odljev sestara u inozemstvo. Imamo više od tisuću sestara koje rade u inozemstvu i radimo sve kako bismo ih što više vratili. Proglas je na neki način apel prema Ministarstvu i Vladi da se nešto napravi."
"U idućih pet godina moglo bi otići oko 5000 sestara"
Kazao je da se trenutno ne može govoriti o trendu jer su brojke pozitivne samo za 2025.
"Ako Hrvatskoj nedostaje 4000 sestara, a sad smo stotinu u plusu, trebamo 40 godina ovim tempom da ih nadomjestimo. Problem je tu i artikuliramo ga već par godina. Ne želimo sukob nego partnerstvo, a to uključuje uvažavanje mišljenje struke."
Napomenuo je da će u idućih pet godina oko 5000 sestara imati uvjete za mirovinu pa će problem biti još izraženiji.
"Već sad su sestre iscrpljene, pod pritiskom i imaju dojam kao da ih se ne cijeni. Kroz Proglas smo apelirali na to da je potrebno povećati upisne kvote za srednje škole i studije. Imamo pojavnost da mladi nakon što završe škole, radije odu drugdje nego u zdravstvo. Zato što im je to isplativije."
Sluša li Ministarstvo apele?
"Problemi se presporo rješavaju, administracija je spora, rigidna i kad su u pitanju sestre, ništa se ne može riješiti brzo i efikasno, uvijek se administrativni dio se duže čeka. Hvala Bogu, ove godine ćemo raditi novi Zakon o sestrinstvu pa će se, nadam se, postaviti zdraviji temelji."
Smatra da je ključno u novi zakon definirati sestrinstvo kao profesiju.
"Medicinskim sestrama bi se na taj način kroz povećani broj specijalizacija dale veće ovlasti. One obavljaju medicinsko-tehničke zahvate, što stignu, ali izgubi se onaj kontakt s pacijentima jer moraju trčati kako bi obavile te zahvate", zaključio je Mario Gazić.
