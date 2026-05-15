Oglas

"AKO NIJEDNA NE ODE!"

Predsjednik Komore medicinskih sestara: Ovim tempom ćemo tek za 40 godina imati dovoljno sestara

author
N1 Hrvatska
|
15. svi. 2026. 09:11
Mario Gazić
N1 / Mario Gazić

Predsjednik Komore medicinskih sestara (HKMS) Mario Gazić u Novom danu s Ninom Kljenak komentirao je probleme u zdravstvenom sustavu i ministricu zdravstva Irenu Hrstić koja kao da ignorira te probleme i nudi pozitivnu sliku situacije.

Oglas

Naime, povodom Međunarodnog dana sestrinstva 12. svibnja, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara i 21 stručna udruga u sestrinstvu upozorili su na ozbiljno stanje u sestrinskoj profesiji i nužnost hitnog i sustavnog djelovanja mjerodavnih institucija, koje se mora temeljiti na prihvaćanju opravdanih zahtjeva struke kao jedinog puta prema stabilizaciji sustava.

Mario Gazić
N1

Ministrica je na to odgovorila da se medicinske sestre vraćaju u Hrvatsku i da je povećan njihov broj u smislu zapošljavanja.

"Možemo reći da je jedinstveni stav struke i naše profesije oko toga što popraviti. Brojke jesu takve kakve jesu, da smo u 2025. izgubili 130 sestara, a vratila se 221. Iz razgovora s njima, vraćaju se zbog sigurnosti u Hrvatskoj i skupoće u inozemstvu. Tamo su se okolnosti promijenile. Većinom su to mlade obitelji s djecom koja kreću u školu", rekao je Gazić pa nastavio:

"Ono što smo poticali, jest zaustaviti odljev sestara u inozemstvo. Imamo više od tisuću sestara koje rade u inozemstvu i radimo sve kako bismo ih što više vratili. Proglas je na neki način apel prema Ministarstvu i Vladi da se nešto napravi."

"U idućih pet godina moglo bi otići oko 5000 sestara"

Kazao je da se trenutno ne može govoriti o trendu jer su brojke pozitivne samo za 2025.

"Ako Hrvatskoj nedostaje 4000 sestara, a sad smo stotinu u plusu, trebamo 40 godina ovim tempom da ih nadomjestimo. Problem je tu i artikuliramo ga već par godina. Ne želimo sukob nego partnerstvo, a to uključuje uvažavanje mišljenje struke."

Napomenuo je da će u idućih pet godina oko 5000 sestara imati uvjete za mirovinu pa će problem biti još izraženiji.

"Već sad su sestre iscrpljene, pod pritiskom i imaju dojam kao da ih se ne cijeni. Kroz Proglas smo apelirali na to da je potrebno povećati upisne kvote za srednje škole i studije. Imamo pojavnost da mladi nakon što završe škole, radije odu drugdje nego u zdravstvo. Zato što im je to isplativije."

Sluša li Ministarstvo apele?

"Problemi se presporo rješavaju, administracija je spora, rigidna i kad su u pitanju sestre, ništa se ne može riješiti brzo i efikasno, uvijek se administrativni dio se duže čeka. Hvala Bogu, ove godine ćemo raditi novi Zakon o sestrinstvu pa će se, nadam se, postaviti zdraviji temelji."

Smatra da je ključno u novi zakon definirati sestrinstvo kao profesiju.

"Medicinskim sestrama bi se na taj način kroz povećani broj specijalizacija dale veće ovlasti. One obavljaju medicinsko-tehničke zahvate, što stignu, ali izgubi se onaj kontakt s pacijentima jer moraju trčati kako bi obavile te zahvate", zaključio je Mario Gazić.

Teme
hkms hrvatska komora medicinskih sestara mario gazić medicinske sestre

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ