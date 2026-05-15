Iza sjaja Eurosonga: Kako je geopolitika postala najveći događaj u Beču

Najveći hit na ovogodišnjem Eurosongu nije glazba, već politika. Beč je domaćin 70. izdanja Eurosonga, ali moto "Ujedinjeni glazbom" je pod najvećim pritiskom do sada.
Sa samo 35 zemalja sudionica, najmanje od 2003. godine, natjecanje se bori preživjeti surovost stvarne geopolitike. Europa svjedoči najvećem bojkotu ikad, nakon što se pet nacija - Španjolska, Irska, Nizozemska, Slovenija i Island - povukle su se zbog sudjelovanja Izraela na natjecanju.
A u znak izravnog prosvjeda, Slovenija je zamijenila prijenos uživo dokumentarnom serijom "Glasovi Palestine", piše Euronews.
Čak i unutar arene, Izraelac Noam Bettan kvalificirao se usred oduševljenja i prosvjeda. Čini se da je ovo izdanje postalo kockanje s visokim ulozima za događaj za koji organizatori tvrde da ga je prošle godine gledalo preko 160 milijuna ljudi diljem svijeta.
Nakon glasovanja prošlog prosinca kojim se potvrdilo da će se Izrael natjecati, predsjednik Isaac Herzog tvrdio je da zemlja "zaslužuje biti zastupljena na svakoj pozornici". Opisao je taj potez kao vitalnu demonstraciju "solidarnosti, drugarstva i suradnje".
Izraelski dužnosnici optužili su svoje kritičare za široku kampanju protiv sudjelovanja Izraela na Eurosongu, a izraelsko Ministarstvo za dijasporu reklo je da je uočilo nagli porast antisemitskih i antiizraelskih tonova oko natjecanja.
Bojkotima ili baladama, Eurosong ostaje jedina pozornica gdje se napetosti kontinenta prikazuju u tri minute pirotehnike, stroboskopskih svjetala, a u pozadini možda čak i bude neke glazbe.
