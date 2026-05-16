Penava zbog Bleiburga prozvao Plenkovića i Jandrokovića: “Što je njima u glavi?”

Potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Penava izjavio je u subotu na komemoraciji povodom 81. obljetnice Bleiburške tragedije na Mirogoju da je nezadovoljan tretmanom koji je doživio od koalicijskih partnera, HDZ-a, tijekom ranijeg obilježavanja na Bleiburškom polju.
Unatoč nazočnosti potpredsjednika Hrvatskog sabora i predsjednika Povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata Ivane Penave u Bleiburgu, službeni izaslanik bio je hrvatski veleposlanik u Austriji te je zbog toga izravno prozvao premijera i predsjednika Sabora.
"Učiniti ovo je podcjenjivanje, glupost, nešto što se ne radi", kazao je Ivan Penava.
Rekao je kako treba pitati predsjednika Vlade i predsjednika Sabora što im je bilo u glavi kada su, unatoč spoznaji da će u Bleiburgu biti nazočan potpredsjednik Sabora i glavni koalicijski partner, odlučili ignorirati ga na takav način.
"Da sam znao da ću doživjeti ovakav tretman jučer na Bleiburgu, možda bismo sasvim drugačije postupili na glasanju koje je bilo netom prije toga. Ne možete biti za neke stvari u partnerstvu dobri, a za neke stvari nepodobni i gurnuti u stranu”, rekao je Penava.
Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković odbacio je tvrdnje o bilo kakvom prijeporu te poručio da se ništa nije promijenilo u odnosu na prijašnje godine.
"Moj izaslanik svake godine, kao izaslanik predsjednika Vlade, jest veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji, ništa se novo nije dogodilo niti promijenilo”, rekao je Jandroković.
