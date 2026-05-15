"Autogol"

Vozač kažnjen s 200 eura: Svi ostali bez riječi kad su vidjeli što prevozi na krovu automobila

N1 Info
15. svi. 2026. 07:02
Hertfordshire Police

Britanska policija kaznila je vozača nakon što je snimljen kako vozi automobil na čijem je krovu bio opasno postavljen i nepričvršćen nogometni gol.

Policija iz Hertfordshirea, sjeverno od Londona, objavila je snimku incidenta na društvenim mrežama i ocijenila da si je vozač opasnim prijevozom gole konstrukcije, koja nije bila propisno osigurana, zabio „autogol”, prenosi Metropolitan.

„Mogao je pasti”

Na snimci se vidi kako vozilo izlazi iz raskrižja s golom na krovu, a ubrzo nakon toga policija ga zaustavlja. Prema navodima policije, konstrukcija je očito bila nestabilna i mogla je pasti na kolnik.

U policijskom priopćenju naglašeno je da je vožnja s neosiguranim teretom u Ujedinjenom Kraljevstvu nezakonita i smatra se opasnim ponašanjem, a u težim slučajevima može dovesti i do zatvorske kazne.

Priveden pred sud

Vozač je, prema podacima policije, kažnjen s tri kaznena boda, novčanom kaznom od 120 funti (oko 145 eura) te dodatnim doprinosom za žrtve u iznosu od 48 funti (oko 55 eura).

Policija je također navela da se incident dogodio u Borehamwoodu.

Vozač je kasnije priveden pred sud, gdje mu je izrečena kazna, priopćile su nadležne vlasti.

