Vozač kažnjen s 200 eura: Svi ostali bez riječi kad su vidjeli što prevozi na krovu automobila

Britanska policija kaznila je vozača nakon što je snimljen kako vozi automobil na čijem je krovu bio opasno postavljen i nepričvršćen nogometni gol.
Oglas
Policija iz Hertfordshirea, sjeverno od Londona, objavila je snimku incidenta na društvenim mrežama i ocijenila da si je vozač opasnim prijevozom gole konstrukcije, koja nije bila propisno osigurana, zabio „autogol”, prenosi Metropolitan.
„Mogao je pasti”
Na snimci se vidi kako vozilo izlazi iz raskrižja s golom na krovu, a ubrzo nakon toga policija ga zaustavlja. Prema navodima policije, konstrukcija je očito bila nestabilna i mogla je pasti na kolnik.
U policijskom priopćenju naglašeno je da je vožnja s neosiguranim teretom u Ujedinjenom Kraljevstvu nezakonita i smatra se opasnim ponašanjem, a u težim slučajevima može dovesti i do zatvorske kazne.
Priveden pred sud
Vozač je, prema podacima policije, kažnjen s tri kaznena boda, novčanom kaznom od 120 funti (oko 145 eura) te dodatnim doprinosom za žrtve u iznosu od 48 funti (oko 55 eura).
Policija je također navela da se incident dogodio u Borehamwoodu.
Vozač je kasnije priveden pred sud, gdje mu je izrečena kazna, priopćile su nadležne vlasti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas