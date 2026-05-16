Oglas

UVJERLJIVA POBJEDA

FOTO / Bugarska je pobjednica Eurosonga!

author
N1 Info
|
16. svi. 2026. 20:25
>
01:05
2026-05-16T230933Z_2011058252_RC2NALA79FHH_RTRMADP_3_MUSIC-EUROVISION
Lisa Leutner/REUTERS

Za pobjedu i titulu pobjednika borilo se 25 zemalja. Na kraju je pobjedu odnijela Bugarska s pjesmom Bangaranga.

Oglas

Naše predstavnice dobile su 53 boda od žirija i 71 bod od publike: ukupno 124 boda, tako da se nisu plasirale među prvih 10.

LELEK, representing Croatia, perform "Andromeda" during the Grand Final of the 2026 Eurovision Song Contest in Vienna, Austria, May 16, 2026. REUTERS/Lisa Leutner
2026-05-16T200144Z_704949467_RC2KALAHIE0J_RTRMADP_3_MUSIC-EUROVISION.JPG
2026-05-16T195345Z_1510045357_RC2JALA7CIWB_RTRMADP_3_MUSIC-EUROVISION.JPG
+ 3
Pogledajte Galeriju
Live blog header

18 Objava

01:05

prije 15 min.

Bugarska je pobjednica Eurosonga

Bugarska je pobjednica ovogodišnjeg Eurosonga. Pobjedu joj je donijela DARA s pjesmom 'Bangaranga'.

00:51

prije 29 min.

Evo koliko je bodova Hrvatska dobila od publike

Hrvatska je od publike dobila 71 bod.

00:45

prije 35 min.

Slijede glasovi publike

Na redu su glasovi publike.

00:40

prije 40 min.

Hrvatska 12 bodova dala Srbiji

Hrvatska je maksimalan broj bodova, 12, dala Srbiji dok oni nama nisu ništa.

00:27

prije 53 min.

Stižu glasovi žirija

Trenutno je na prvom mjestu Bugarska.

00:00

prije 1 h

Glasovanje gotovo!

Slijedi brojanje glasova.

16. svi. - 23:15

Udarno

Pogledajte nastup Lelekica u finalu

16. svi. - 23:09

Nastupi završili

Nastupili su svi izvođači.

16. svi. - 22:46

Pljušte pohvale za nastup Lelekica

"Znala sam da je Hrvatska za mene ovogodišnja pobjednica 30 sekundi nakon početka pjesme", "Najbolje su", "Hrvatska, samo wow", "Wow Hrvatska", "Ovo je postao jedan od mojih najdražih nastupa na Eurosongu ove godine, to je remek djelo!" - samo su neke od pohvala na društvenim mrežama za nastup Lelekica.

16. svi. - 22:20

Sjajan nastup Lelekica

Briljantne LELEK oduševile nastupom u finalu. Dobile su glasne ovacije od publike.

LELEK, representing Croatia, perform "Andromeda" during the Grand Final of the 2026 Eurovision Song Contest in Vienna, Austria, May 16, 2026. REUTERS/Lisa Leutner
Lisa Leutner/REUTERS
Teme
eurosong eurosong 2026. lelek

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ