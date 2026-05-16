FOTO / Bugarska je pobjednica Eurosonga!

Za pobjedu i titulu pobjednika borilo se 25 zemalja. Na kraju je pobjedu odnijela Bugarska s pjesmom Bangaranga.
Naše predstavnice dobile su 53 boda od žirija i 71 bod od publike: ukupno 124 boda, tako da se nisu plasirale među prvih 10.
01:05
prije 15 min.
Bugarska je pobjednica Eurosonga
Bugarska je pobjednica ovogodišnjeg Eurosonga. Pobjedu joj je donijela DARA s pjesmom 'Bangaranga'.
00:51
prije 29 min.
Evo koliko je bodova Hrvatska dobila od publike
Hrvatska je od publike dobila 71 bod.
00:45
prije 35 min.
Slijede glasovi publike
Na redu su glasovi publike.
00:40
prije 40 min.
Hrvatska 12 bodova dala Srbiji
Hrvatska je maksimalan broj bodova, 12, dala Srbiji dok oni nama nisu ništa.
00:27
prije 53 min.
Stižu glasovi žirija
Trenutno je na prvom mjestu Bugarska.
00:00
prije 1 h
Glasovanje gotovo!
Slijedi brojanje glasova.
16. svi. - 23:15
Pogledajte nastup Lelekica u finalu
16. svi. - 23:09
Nastupi završili
Nastupili su svi izvođači.
16. svi. - 22:46
Pljušte pohvale za nastup Lelekica
"Znala sam da je Hrvatska za mene ovogodišnja pobjednica 30 sekundi nakon početka pjesme", "Najbolje su", "Hrvatska, samo wow", "Wow Hrvatska", "Ovo je postao jedan od mojih najdražih nastupa na Eurosongu ove godine, to je remek djelo!" - samo su neke od pohvala na društvenim mrežama za nastup Lelekica.
16. svi. - 22:20
Sjajan nastup Lelekica
Briljantne LELEK oduševile nastupom u finalu. Dobile su glasne ovacije od publike.
