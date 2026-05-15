Finale 70. Eurosonga

Lelekice otkrile kojim bi plasmanom bile zadovoljne: "To je već za doček na Trgu..."

15. svi. 2026. 21:07
Finale 70. Eurosonga sve je bliže, a hrvatske predstavnice iz grupe Lelek u završnicu ulaze s velikom podrškom publike i jasnom željom da Hrvatsku predstave što snažnije.

Nakon prolaska u finale Eurosonga, Lelekice se pripremaju za najvažniji nastup u Beču. Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak već su izvedbom 'Andromede' privukle veliku pažnju eurovizijskih fanova, a sada se sve glasnije govori i o tome kakav rezultat mogu ostvariti u subotu.

U razgovoru za In magazin otkrile su da bi plasman među deset najboljih smatrale velikim uspjehom, dok bi ulazak u top pet za njih bio izniman rezultat.

'Mislim da bismo bile zadovoljne plasmanom među prvih pet. To bi zaista bio ogroman uspjeh za Hrvatsku. Već i ovo je veliko postignuće i iznimno smo ponosne te se nadamo da su i drugi ponosni na nas', rekla je Judita.

Lara je dodala da bi top deset bio sjajan rezultat, a top pet još bolji, dok se Marina našalila na račun mogućeg drugog mjesta: 'A drugo mjesto? To je već za doček na Trgu...'

Pripreme traju satima

Iako su pred njima velika očekivanja, Lelekice tvrde da ih trema ne opterećuje. Inka je priznala da je u početku imala strah od pozornice, ali on je nestao čim je prvi put odradila pokret na sceni, prenosi tportal.

'Toga me bilo strah na početku, naravno. Ali prvi put kad sam potrčala, strah je nestao. Nije sklisko', rekla je.

Najzahtjevniji dio procesa, kažu, nisu samo probe i nastup, nego i višesatne pripreme za izlazak na pozornicu. Judita je istaknula da taj dio traži mnogo koncentracije jer se moraju dugo pripremati, ali istovremeno ostati fokusirane na izvedbu.

Croatian singers of band Lelek and representing Croatia with the song 'Andromeda' perform during the first semi-final of the Eurovision Song Contest 2026 (ESC) at Wiener Stadthalle in Vienna, Austria on May 12, 2026. (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP)
Hrvatska čeka subotu

Lelekice će u subotnjem finalu pokušati ostvariti jedan od najboljih hrvatskih eurovizijskih rezultata posljednjih godina. Nakon snažnih reakcija na nastup u polufinalu, pred njima je još jedan izlazak na veliku pozornicu i nova prilika da 'Andromeda' osvoji europsku publiku.

