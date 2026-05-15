Hoće li Lelekice mijenjati nastup u finalu Eurosonga? Evo što kažu

Hrvatske predstavnice na Eurosongu, grupa LELEK, u subotnjem finalu nastupit će kao trinaeste, a poručuju da su mirne, fokusirane i zadovoljne izvedbom koju je publika već vidjela.
Nakon druge polufinalne večeri poznato je svih 25 finalista ovogodišnjeg Eurosonga, a Hrvatska je svoje mjesto u završnici osigurala još u utorak. Grupa LELEK, koju čine Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogač, Lara Brtan i Marina Ramljak, u finalu će izvesti 'Andromedu' pod rednim brojem 13.
Taj redni broj posebno je zanimljiv jer su Lelekice kao trinaeste nastupale i u finalu Dore, na kojoj su izborile odlazak na Eurosong.
'Čekala sam sinoć tu vijest, ali nisam je uspjela dočekati. Negdje smo na sredini, nije tajna da smo trinaeste nastupale i u finalu Dore pa se nadamo da je to neki znak, bilo bi lijepo', rekla je Marina Ramljak za HRT.
Korina Olivia Rogač ipak ne pridaje preveliku važnost redoslijedu nastupanja.
'Ne razmišljam o tom redoslijedu nastupanja kao nečemu što utječe na rezultate, vidjet ćemo', dodala je.
Nastup ostaje isti
Uoči finala djevojke čeka generalna proba koju prate publika i stručni žiriji, no veće promjene u nastupu ne planiraju. Kako ističu, zadovoljne su onime što su pokazale u polufinalu, kao i reakcijom publike.
'Neće biti promjena, publika i mi smo zadovoljni nastupom, ostaje ovakav kakav ste vidjeli', kazala je Korina.
Iako su iza njih dani proba, nastupa, medijskih obaveza i priprema, umor zasad ne žele stavljati u prvi plan.
'Ovo su zadnje snage, ali imamo ih puno. Danas smo odradile frizuru i šminku, dovršavamo tetovaže, još jednom ćemo se upjevati da zabetoniramo glasove, i haljine', rekla je Marina.
Fokus prije izlaska na pozornicu
Pred finalni nastup najvažnija im je, kažu, mentalna priprema. Atmosfera u Beču iznimno je dinamična, no naučile su se odmaknuti od svega što bi ih moglo omesti prije izlaska na pozornicu.
'Malo smo se već naučile da si same maknemo sve distrakcije uoči nastupa, izoliramo se od zvuka, ali kao što vidite ovdje je stvarno dinamično pa je to teško, više je stvar mentalne pripreme', rekla je Marina.
