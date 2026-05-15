Najveći dijamant u povijesti prodan za gotovo 15 milijuna eura u Ženevi

Plavo-zeleni dijamant od 5,50 karata iz središnje Afrike, najveći dosad zabilježen, prodan je za 14,8 milijuna eura ovaj tjedan u Ženevi, što je rekord za tu vrstu dragog kamena, objavila je aukcijska kuća Christie's.
Dijamant Ocean Dream prodan je za gotovo 13,6 milijuna švicarskih franaka, uključujući proviziju, "postavivši novi svjetski rekord aukcije za plavo-zeleni dijamant", rekao je Christie's novinarima.
Procijenjen je na između sedam i deset milijuna švicarskih franaka (7,6 do 10,9 milijuna eura).
"Jednostavno je izvanredan. Prodali smo ovaj kamen 2014. za 8,5 milijuna dolara. Nabavila ga je privatna azijska kolekcionarka koja ga je jako cijenila i nosila", rekao je za AFP Max Fawcett, međunarodni voditelj odjela za nakit u Christie'su.
"I upravo smo ga prodali za 17 milijuna dolara zahvaljujući aktivnom sudjelovanju triju različitih klijenata iz vrlo različitih dijelova svijeta", koji su dizali uloge, dodao je.
Ovaj izniman dijamant - najveći Fancy Vivid plavo-zeleni dijamant koji je ikada zabilježio Gemološki institut Amerike (GIA) - brušen je u trokutastom obliku.
"Iskopan je početkom 2000-ih u središnjoj Africi", objasnio je Fawcett.
"Nakon što je brušen, izložen je 2003. na izložbi 'Sjaj dijamanata' u Instituciji Smithsonian (u Washingtonu), na kojoj je predstavljeno osam najrjeđih dijamanata u boji na svijetu", uključujući i ovaj plavo-zeleni dijamant, dodao je.
Kupac ne želi otkriti svoj identitet.
Prema Fawcettu, ovaj dijamant je otprilike veličine nokta na malom prstu.
