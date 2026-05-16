Dvije regije pod visokim upozorenjem, na Zavižanu pada snijeg

Tea Blažević
16. svi. 2026. 08:32
Kammy27 / Pixabay / ilustracija

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Kiše i pljuskova ima diljem Hrvatske, na Zavižanu pada slab snijeg. Uslijed obilne oborine postoji mogućnost lokalne pojave bujičnih i urbanih poplava, upozorenje je to hidrologa Državnog hidrometeorološkog zavoda, i to za područje, cijelog Jadrana te unutrašnjost Dalmacije,  tijekom dana i na istoku Slavonije. Vozače se poziva na oprez jer se i na kolnicima može naći veća količina vode.

U nastavku subote i dalje će dominirati kiša, pljuskovi i grmljavina, Meteoalarm upozorava na moguće nevrijeme. Poslijepodne će se za zapada početi razvedravati, oborina bi se trebala prorijediti u većini predjela do večeri, tek na istoku i jugu još može biti kiše.

I tijekom nedjelje ujutro još na istoku može biti oborine, dok sredinom dana i poslijepodne može biti rijetkih pljuskova u unutrašnjosti. 

Posve stabilno neće biti niti na početku novog radnog  tjedna. Naime, i u ponedjeljak poslijepodne može biti lokalnih pljuskova u unutrašnjosti, izglednije na zapadu, dok će u utorak pljuskovi biti češća pojava. Nema potpune stabilizacije niti u nastavku tjedna, tako u ovim trenucima sugeriraju prognostički materijali. 

