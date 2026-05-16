Dvije regije pod visokim upozorenjem, na Zavižanu pada snijeg

Kiše i pljuskova ima diljem Hrvatske, na Zavižanu pada slab snijeg. Uslijed obilne oborine postoji mogućnost lokalne pojave bujičnih i urbanih poplava, upozorenje je to hidrologa Državnog hidrometeorološkog zavoda, i to za područje, cijelog Jadrana te unutrašnjost Dalmacije, tijekom dana i na istoku Slavonije. Vozače se poziva na oprez jer se i na kolnicima može naći veća količina vode.