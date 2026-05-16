FINALE EUROSONGA

Lelekice otkrile što očekuju od večerašnjeg nastupa

16. svi. 2026. 15:41
Croatian singers of band Lelek and representing Croatia with the song 'Andromeda' perform during the first semi-final of the Eurovision Song Contest 2026 (ESC) at Wiener Stadthalle in Vienna, Austria on May 12, 2026. (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP)
Grupa Lelek stigla je u bečku Wiener Stadthalle, gdje ih večeras očekuje nastup u finalu Eurosonga 2026.

Atmosferu iz autobusa podijelile su i s pratiteljima na društvenim mrežama. U kratkom videu objavljenom na Instagram Storyju pozvale su publiku da glasa za njihovu pjesmu 'Andromeda', a usput su otkrile i što očekuju od večerašnjeg nastupa.

'Najviše očekujemo da uživamo na stageu', rekla je Judita, dok je Korina dodala da priželjkuje 'najbolji nastup s naše strane'. Inka je kratko poručila da očekuje da će sve biti 'top', a Lara je priznala da će emocije vjerojatno prevladati.

'Ja očekujem da ću plakati večeras', rekla je kroz smijeh, nakon čega su se i ostale članice složile da će suze nakon nastupa teško izbjeći, prenositportal.

