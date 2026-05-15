JOŠ 246 SUMNJIVIH SLUČAJEVA

Afrička zdravstvena agencija: Potvrđena epidemija ebole u Kongu, preminulo najmanje 65 osoba

Hina
15. svi. 2026. 10:06
Vodeća afrička agencija za javno zdravstvo tvrdi da je u provinciji Ituri u Demokratskoj Republici Kongo potvrđena epidemija ebole.

Afrički centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) priopćio je da saziva hitan sastanak zbog situacije.

Agencija je navela da je prijavljeno oko 246 sumnjivih slučajeva i 65 smrtnih ishoda, uglavnom u zdravstvenim zonama Mongbwalu i Rwampara.

Dodaje se da početni nalazi upućuju na prisutnost soja virusa koji ne pripada zairu, najčešćem i najsmrtonosnijem soju, a sekvenciranje je u tijeku kako bi se on dodatno okarakterizirao.

"Afrički CDC zabrinut je zbog rizika od daljnjeg širenja zbog urbanog okruženja Bunije i Rwampare, intenzivnog kretanja stanovništva i mobilnosti povezane s rudarskim aktivnostima u Mongbwaluu", navodi se.

Bolest uzrokovana virusom ebole teška je i često smrtonosna. Širi se izravnim kontaktom s tjelesnim tekućinama zaraženih osoba, kontaminiranim materijalima ili preko osoba koje su umrle od bolesti, priopćio je afrički CDC.

