Proljeće donosi problem sa alergijama: Kako se zaštititi i ublažiti simptome

Sezonske alergije iz godine u godinu pogađaju sve veći broj ljudi, a vremenske promjene i povećana koncentracija peludi dodatno otežavaju svakodnevicu građana. Iako simptomi ponekad djeluju prolazno, važno je na vrijeme prepoznati reakcije organizma i prilagoditi svakodnevne navike.
Oglas
Proljeće mnogim građanima donosi početak problema s alergijama. Kihanje, suzne oči i otežano disanje samo su neki od simptoma koji su ovih dana sve češći.
„U slučaju alergijske reakcije, ako primijete oticanje bilo kojih struktura, posebno lica, glave odnosno usne šupljine, gdje dolazi do oticanja jezika ili resice, to je razlog za javljanje Zavodu za hitnu pomoć Kantona Sarajevo. Također, respiratorne tegobe poput nedostatka zraka i osjećaja zviždanja zahtijevaju hitnu reakciju“, navela je Sana Trhulj, specijalistica urgentne medicine.
Za one koji se prvi put susreću s alergijama, pravovremena reakcija i zaštita mogu znatno olakšati svakodnevicu.
„Osobe koje prvi put primijete alergije trebale bi pokušati otkriti na što su alergične. Najbolja terapija je udaljavanje od alergena. Mogu si pomoći i same, primjerice korištenjem šumećeg kalcija koji se može kupiti bez recepta, ali u slučaju bilo kakvog daljnjeg širenja simptoma svakako se trebaju javiti najbližoj zdravstvenoj ustanovi“, dodala je Trhulj.
Poseban oprez preporučuje se osobama koje imaju astmu i kronične respiratorne bolesti, jer alergije mogu dodatno pogoršati njihovo zdravstveno stanje.
„Pacijenti koji imaju kronične bolesti poput astme već imaju nadražene dišne puteve, a količina alergena u zraku dovoljno je velika da izazove iritaciju čak i pri manjim količinama“, objasnila je Lina Rayan-Duranović, specijalistica pulmologije.
Stručnjaci ističu kako samostalno uzimanje terapije nije najbolje rješenje te da je važno konzultirati liječnika ako simptomi postanu učestali ili intenzivni.
„Ako postoji dugotrajan kašalj koji traje nekoliko tjedana, uz sviranje i piskanje pri disanju, potrebno je hitno javiti se pulmologu kako bi se odredila odgovarajuća terapija“, upozorava Rayan-Duranović.
Boravak u prirodi i topliji dani mnogima predstavljaju najljepši dio godine, ali istodobno podsjećaju koliko je važno voditi računa o zdravlju i reakcijama organizma. Upravo male promjene svakodnevnih navika mogu pomoći da proljeće provedemo s manje tegoba.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas