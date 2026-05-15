Nakon polufinala

Objavljen redoslijed nastupa u finalu Eurosonga, evo kad nastupaju Lelekice i kako stoje na kladionicama

N1 Info
15. svi. 2026. 09:27
Lisa Leutner / REUTERS

Finale ovogodišnjeg Eurosonga održava se u subotu u Beču. Na službenom profilu natjecanja objavljen je redoslijed nastupa u finalu.

Redoslijed je određen na temelju ždrijeba koji je održan nakon polufinalnih emisija.

Dio sudionika odmah je bio raspoređen u prvu ili drugu polovicu finala, dok je ostatak završio u kategoriji "odluka producenata", što znači da su producenti mogli odlučiti gdje će u redoslijed smjestiti te zemlje.

Hrvatske predstavnice, grupa Lelek, nastupaju 13. Srbiju predstavlja grupa Lavina, koja će nastupiti deveta. Finale otvara Danska, slijedi Njemačka, a Izrael je treći.

Kakvo je stanje na kladionicama?

Nakon drugog polufinala ponovno je došlo do promjena na kladionicama. Hrvatska je s jučerašnjeg 11. mjesta pala na 15., dok je Srbija trenutačno 19.

Kladionice pobjedu trenutačno predviđaju Finskoj, kojoj daju 38 posto šanse za pobjedu. Na drugo je mjesto skočila Australija, a na trećem je Grčka. Izrael trenutno drži četvrto mjesto.

