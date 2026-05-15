Objavljen redoslijed nastupa u finalu Eurosonga, evo kad nastupaju Lelekice i kako stoje na kladionicama

Finale ovogodišnjeg Eurosonga održava se u subotu u Beču. Na službenom profilu natjecanja objavljen je redoslijed nastupa u finalu.
Oglas
Redoslijed je određen na temelju ždrijeba koji je održan nakon polufinalnih emisija.
Dio sudionika odmah je bio raspoređen u prvu ili drugu polovicu finala, dok je ostatak završio u kategoriji "odluka producenata", što znači da su producenti mogli odlučiti gdje će u redoslijed smjestiti te zemlje.
Hrvatske predstavnice, grupa Lelek, nastupaju 13. Srbiju predstavlja grupa Lavina, koja će nastupiti deveta. Finale otvara Danska, slijedi Njemačka, a Izrael je treći.
Kakvo je stanje na kladionicama?
Nakon drugog polufinala ponovno je došlo do promjena na kladionicama. Hrvatska je s jučerašnjeg 11. mjesta pala na 15., dok je Srbija trenutačno 19.
Kladionice pobjedu trenutačno predviđaju Finskoj, kojoj daju 38 posto šanse za pobjedu. Na drugo je mjesto skočila Australija, a na trećem je Grčka. Izrael trenutno drži četvrto mjesto.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas