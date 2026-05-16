Zbog ove pjevačice Eurovizija je prekršila jedno od glavnih pravila

Na ovogodišnjoj Euroviziji organizatori su napravili presedan kakav publika nije vidjela gotovo tri desetljeća.
Oglas
Finskoj violinistici Lindi Lampenius odobreno je da tijekom nastupa svira violinu uživo, iako pravila natjecanja godinama strogo zabranjuju izvođenje instrumenata uživo na pozornici.
Prema pravilima Europske radiodifuzijske unije (EBU), svi instrumentalni dijelovi na Euroviziji moraju biti unaprijed snimljeni, dok jedino vokali moraju biti izvedeni uživo. Takvo pravilo uvedeno je kako bi se omogućile brze promjene scenografije između nastupa i smanjio rizik od tehničkih problema tijekom izravnog prijenosa.
Ipak, ove godine napravljen je izuzetak za finski nastup. Lampenius će zajedno s pjevačem Peteom Parkkonenom izvesti pjesmu „Liekinheitin”, a upravo je zvuk violine jedan od ključnih elemenata cijelog nastupa. Organizatori su zbog toga odlučili dopustiti izvođenje instrumenta uživo.
"Vrlo smo zahvalni što ću moći svirati uživo. Moj glas u ovoj pjesmi upravo je violina”, izjavila je Lampenius u razgovoru za strane medije.
Posljednji put kada je publika na Euroviziji mogla čuti instrument uživo bilo je davne 1998. godine u Birminghamu, kada je makedonski predstavnik Vlado Janevski nastupio uz orkestralnu pratnju.
Odluka EBU-a izazvala je brojne reakcije među fanovima ovog natjecanja, a mnogi smatraju da bi ovaj potez mogao otvoriti vrata povratku više instrumenata uživo na eurovizijsku pozornicu u budućnosti, piše Klix.ba.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas