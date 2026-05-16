Zbog ove pjevačice Eurovizija je prekršila jedno od glavnih pravila

Prema pravilima Europske radiodifuzijske unije (EBU), svi instrumentalni dijelovi na Euroviziji moraju biti unaprijed snimljeni, dok jedino vokali moraju biti izvedeni uživo. Takvo pravilo uvedeno je kako bi se omogućile brze promjene scenografije između nastupa i smanjio rizik od tehničkih problema tijekom izravnog prijenosa.