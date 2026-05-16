70. izdanje

Ovo je stanje na kladionicama na dan finala Eurosonga

16. svi. 2026. 09:52
U Beču se održava finale jubilarnog 70. izdanja Eurosonga, na kojem će se 25 zemalja boriti za pobjedu i priliku da budu domaćini iduće godine. Hrvatsku predstavlja grupa Lelek, a uoči natjecanja, kao i uvijek, veliku pažnju privlače kladionice.

Promjene na ljestvicama

Eurovizijske prognoze i ljestvice kladionica, naravno, ne moraju biti presudne i često su se znale pokazati netočnima. Nakon nastupa u prvoj polufinalnoj večeri, grupa Lelek skočila je na kladionicama i zauzela 11. mjesto. Ipak, nakon što su svoje pjesme izvele i zemlje iz drugog polufinala, Hrvatska je zabilježila pad u prognozama, prenosi Index.

Prema trenutnom stanju, Hrvatska je na 15. mjestu u ukupnom poretku, odnosno ima 1% šanse za pobjedu. Favorit za pobjedu je i dalje Finska, a među top 5 su i Australija, Grčka, Izrael i Rumunjska.

Na samom dnu predviđanja kladionica nalaze se Srbija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Litva, Njemačka, Belgija i domaćin Austrija.

