Ovo je stanje na kladionicama na dan finala Eurosonga

U Beču se održava finale jubilarnog 70. izdanja Eurosonga, na kojem će se 25 zemalja boriti za pobjedu i priliku da budu domaćini iduće godine. Hrvatsku predstavlja grupa Lelek, a uoči natjecanja, kao i uvijek, veliku pažnju privlače kladionice.
Eurovizijske prognoze i ljestvice kladionica, naravno, ne moraju biti presudne i često su se znale pokazati netočnima. Nakon nastupa u prvoj polufinalnoj večeri, grupa Lelek skočila je na kladionicama i zauzela 11. mjesto. Ipak, nakon što su svoje pjesme izvele i zemlje iz drugog polufinala, Hrvatska je zabilježila pad u prognozama, prenosi Index.
Prema trenutnom stanju, Hrvatska je na 15. mjestu u ukupnom poretku, odnosno ima 1% šanse za pobjedu. Favorit za pobjedu je i dalje Finska, a među top 5 su i Australija, Grčka, Izrael i Rumunjska.
Na samom dnu predviđanja kladionica nalaze se Srbija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Litva, Njemačka, Belgija i domaćin Austrija.
