Velika operacija policije u blizini mjesta održavanja Eurosonga

Hina
16. svi. 2026. 22:53
Leonhard Foeger/REUTERS

Austrijska policija pokrenula je veliku operaciju u blizini mjesta održavanja Eurosonga u Beču neposredno prije početka finala u subotu navečer, dok su maskirani propalestinski aktivisti prosvjedovali protiv sudjelovanja Izraela, izvijestila je novinska agencija dpa.

Prosvjednici su se okupili na stepenicama glavne gradske knjižnice, uzvikujući slogane i držeći transparente. Policajci su odnijeli članove jedne skupine prosvjednika niz stepenice, ali se ubrzo nakon toga tamo pojavila druga skupina.

Knjižnica se nalazi na stanici metroa u blizini bečke dvorane Stadthalle, mjesta održavanja natjecanja za pjesmu Eurovizije.

Ranije tijekom dana nekoliko tisuća ljudi sudjelovalo je na odvojenom prosvjedu u Beču protiv sudjelovanja Izraela na glazbenom natjecanju. Taj prosvjed prošao je mirno, bez uhićenja ili većih incidenata, rekao je glasnogovornik policije za dpa.

