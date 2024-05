Tvrtko Jakovina: Izgubili smo članove Vlade koji su se najviše brinuli o antifašističkoj ostavštini

Podijeli :

Povjesničar Tvrtko Jakovina bio je gost N1 Studija uživo. S našom Ninom Kljenak je razgovarao o novom sastavu Vlade i ideologiji Domovinskog pokreta.

Nema spora oko skretanja udesno

“Kad se formira vrlo desna Vlada, onda će skretanja udesno biti, oko toga nema spora”, naglašava Jakovina.

“Desnica je utopljena toliko u svoju vlastitu nacionalnu brigu, a vlastita nacionalna briga im je svedena uvijek na jedno te isto pitanje. Nekad smo to mogli nazvati Titom, nekad Srbima, nekad Jugoslavijom. To je za hrvatsku desnicu glavno pitanje – pitanje svih pitanja. Imali smo to manje ili više ugašeno i skriveno. Ta priča je sada dobila ubrzanje i drugi tok”, objašnjava.

Tvrtko Jakovina: Trump je sada puno pripremljeniji i puno osvetoljubiviji, sa željom da se neki računi naplate

Odnos prema predstavnicima Srba

Jakovina upozorava kako smo izgubili članove Vlade koji su najvećim dijelom brinuli o antifašističkoj ostavštini Hrvatske: “Sada smo to izgubili. Dogodilo se da Srbi više ne participiraju u Vladi i stvorili smo paradoksalnu poziciju. Pitanje je tko će se o tome brinuti, s obzirom da imamo taj otklon udesno.”

“Vidjet ćemo koji će pol DP-a prevladati, onaj koji će gledati na financijske interese ili onaj ideološki. Bojim se da će se onaj ideološki zadržati na ratnoj priči 90-ih”, kazao je.

Osvrnuo se i na jačanje desnice u Europi: “Kriza političkog vodstva je svugdje u svijetu u 20. stoljeću i početku 21. stoljeća postala opća. Jačanje desnice je jedan od vodećih trendova, a na horizontu nemamo pravi tip lidera. Lider bi trebao doći iz velikih zemalja koje imaju snagu povući kontinent i mogu govoriti u ime velikog dijela populacije. Mi tu nismo u najsretnijoj poziiciji.”

