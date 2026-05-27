Odvjetnici više ne strahuju od AI-ja - nego od klijenata koji ga koriste
Nova epizoda AI Central Point donosi temu o kojoj se donedavno govorilo gotovo isključivo na specijaliziranim LegalTech konferencijama i unutar uskog kruga tehnološki orijentiranih odvjetnika. Danas je jasno da umjetna inteligencija više nije futuristički dodatak pravnoj industriji — nego tehnologija koja već sada mijenja način na koji nastaju ugovori, analiziraju zakoni, istražuje sudska praksa i komunicira s klijentima.
U novoj emisiji pod nazivom “AI i budućnost odvjetništva”, razgovarali smo o tome kako AI ulazi u svakodnevni rad odvjetnika, pravnika i institucija — ali i što to znači za obične građane koji po prvi put dobivaju pristup alatima i informacijama koje su nekada bile rezervirane gotovo isključivo za stručnjake.
Gosti emisije su:
- Jozo Petrović, jedan od ljudi iza projekta Lexa AI,
- Marko Đuričić iz Visage Technologies.
Kroz razgovor smo otvorili niz pitanja:
- može li AI već danas kvalitetno analizirati ugovore i zakone,
- hoće li odvjetnički uredi za nekoliko godina izgledati potpuno drugačije,
- što se događa kada klijenti počnu koristiti AI protiv odvjetnika,
- mogu li AI sustavi pronaći rupe u zakonima,
- hoće li pravne usluge postati dostupnije građanima,
- i gdje zapravo ostaje nezamjenjiva ljudska komponenta prava.
Posebno zanimljiv dio emisije odnosi se na pitanje kako AI mijenja samu ekonomiju odvjetničke profesije. Ako umjetna inteligencija može u nekoliko sekundi analizirati dokumente za koje su prije bili potrebni sati ili dani rada — što se događa s klasičnim modelom naplate po satu? I ulazimo li u eru u kojoj će se sve više naplaćivati rezultat, a sve manje vrijeme?
Razgovarali smo i o psihološkoj dimenziji cijele priče. Hoće li dio ljudi lakše razgovarati s AI sustavom nego s odvjetnikom? Može li AI postati prvi kontakt za pravnu pomoć, slično kao što se već događa u području mentalnog zdravlja i digitalne psihološke podrške?
Emisija se dotiče i šire globalne slike — od AI alata koji pomažu u pisanju regulative do pitanja što se događa kada umjetna inteligencija počne otkrivati slabosti postojećih zakona brže nego što ih sustav može popravljati.
Jedna od ključnih poruka emisije jest da najveći rizik za pravnu industriju možda nije sam AI — nego činjenica da konkurencija i klijenti već počinju koristiti alate koje dio tržišta još uvijek ignorira.
Nova epizoda AI Central Pointa donosi širok presjek tema: od konkretnih LegalTech alata i automatizacije pravnih procesa pa sve do pitanja kako će izgledati odnos između čovjeka, prava i umjetne inteligencije u desetljeću koje dolazi.
Emisiju koja je sponzorirana od strane Telemacha i MartyHR, gledajte na N1 Hrvatska, a prošireni nastavak razgovora i dodatne teme dostupni su na AI Central Point YouTube kanalu.
