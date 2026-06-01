Učenici od ove godine mogu upisati sedam novih zanimanja, a tri se posebno ističu

Skladištar u logistici jedan je od sedam programa koji se prvi put upisuju od nove školske godine. Nije novo zanimanje u smislu da posao skladištara dosad nije postojao. Skladištari rade desetljećima u trgovini, prijevozu, distribuciji i logistici. Program će se od jeseni 2026. izvoditi u Strukovnoj školi Sisak, Strukovnoj školi Đurđevac i Srednjoj školi Čazma