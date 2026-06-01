AUTOGOL OREŠNIKA
Putinov "nezaustavljivi" hipersonični projektil digao u zrak vlastite trupe?
Novi ruski hipersonični projektil Orešnik, koji Moskva predstavlja kao gotovo nezaustavljivo oružje, mogao je u spektakularnom kvaru pogoditi vlastite vojne položaje na okupiranom području istočne Ukrajine, smatraju vojni analitičari.
Prema procjenama stručnjaka, projektil s više bojevih glava, koji navodno postiže brzinu deset puta veću od brzine zvuka, završio je na ruskim položajima u okupiranom dijelu Donjecke oblasti nakon što je skrenuo s planirane putanje, piše The Sun.
Istraživači iz Instituta za proučavanje rata (ISW) analizirali su videosnimke na kojima se vide karakteristične eksplozije šest kinetičkih bojevih glava, za koje tvrde da su detonirale daleko od predviđene mete. Na snimkama se mogu vidjeti eksplozije u blizini poznatih lokacija u Donjecku.
Prema dostupnim informacijama, bojeve glave mogle su pasti na područje gradova Avdijivke ili Jasynuvate, koji se nalaze oko 40 kilometara iza prve crte ruskih položaja. Ukrajinski kanali za praćenje vojnih aktivnosti smatraju da je eksplozija možda pogodila ruske vojne ciljeve, pretvarajući jedno od najhvaljenijih oružja Kremlja u svojevrsni autogol.
Dvostruko lansiranje i mogući kvar
Procjenjuje se da je projektil Orešnik, čija se vrijednost navodi na oko 40 milijuna funti, zalutao nakon dvostrukog lansiranja s ruskog poligona Kapustin Jar. Prema izvješćima, prvi projektil lansiran oko jedan sat iza ponoći 24. svibnja navodno je doživio kvar neposredno nakon polijetanja te se srušio na području Donjecka.
Drugi projektil, prema istim navodima, pogodio je cilj u Biloj Cerkvi, gradu nedaleko ukrajinske prijestolnice Kijeva.
Ako se tvrdnje o pogotku vlastitih položaja pokažu točnima, slučaj bi mogao otvoriti ozbiljna pitanja o pouzdanosti sustava Orešnik, za koji pojedini izvori tvrde da bilježi tehničke probleme u značajnom broju lansiranja.
Medvedev zaprijetio udarima na nuklearne elektrane
Novi neugodan trenutak za Kremlj dogodio se u vrijeme kada je bivši ruski predsjednik i sadašnji visoki sigurnosni dužnosnik Dmitry Medvedev zaprijetio mogućim raketnim napadima na nuklearne elektrane u Ukrajini i na Zapadu.
Medvedev je reagirao nakon optužbi iz Moskve da je Ukrajina dronom napala Zaporižju. Ukrajinske vlasti odbacile su te tvrdnje te optužile Rusiju za provođenje takozvane operacije "lažne zastave" s ciljem dodatnog podizanja napetosti.
"Odgovor na takve akcije mogao bi biti simetričan udar na ukrajinske nuklearne elektrane, ali i na nuklearne objekte država NATO-a uključenih u sukob", poručio je Medvedev.
Nova baza u Bjelorusiji?
Pojavljuju se i izvješća da je ruski predsjednik Vladimir Putin navodno naredio izgradnju nove lansirne baze za projektile Orešnik u Bjelorusiji, zemlji koja graniči s nekoliko članica NATO-a.
Projektil Orešnik smatra se sustavom sposobnim za nošenje nuklearnih bojevih glava, zbog čega njegovo moguće raspoređivanje u Bjelorusiji izaziva dodatnu zabrinutost među zapadnim saveznicima.
