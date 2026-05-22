oglasila se policija

Uhićene četiri osobe zbog napada na stranog pomorca u Rijeci

22. svi. 2026. 14:54
Policijski službenici I. policijske postaje Rijeka su jutros priveli četiri osobe u službene prostorije koje se dovodi u vezu s napadom na stranog pomorca u noći 31. siječnja/1. veljače ove godine u Rijeci

U tijeku je provođenje kriminalističkog istraživanja, izvijestila je policija.

Podsjetimo, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je da je svako nasilje neprihvatljivo te poručio da Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost, komentirajući snimku premlaćivanja stranog državljanina u Rijeci koja se proširila društvenim mrežama.

Na društvenim mrežama pojavila se video snimka nasilničkog ponašanja u Rijeci u kojoj nekoliko osoba ozljeđuju mlađu mušku osobu. Spomenuta snimka datira iz noći 31. siječnja/1. veljače, kada su nepoznate osobe razbojništvom oštetile 25-godišnjeg stranog državljanina, pomorca na stranom brodu, poručili su ranije iz PU primorsko-goranske.

