U odnosu na plaću za veljaču ove godine, prosječna neto plaća za ožujak nominalno je viša za 1,8 posto, a realno za 0,4 posto. Medijalna neto plaća za ožujak iznosila je 1.317 eura, što znači da je polovina zaposlenih imala manje, a polovina više od toga iznosa. U odnosu na veljaču ove godine medijalna plaća u ožujku je bila viša za 2,7 posto, a u odnosu na ožujak lani je viša za 9,8 posto.