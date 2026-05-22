Za N1 IZ MADRIDA
Mateša ovlastio Čorak da vodi HOO: "Na kratkom sam odmoru. Nisam znala, ali u redu"
Sada već bivši predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša imenovao je Sandu Čolak iz Hrvatskog judo saveza da vodi HOO do izbora novog čelnika. Sa Sandom Čorak je razgovarala Katarina Plantak, a Čorak se javila iz Madrida, gdje je trenutačno na kratkom odmoru.
Zlatko Mateša jučer je dao iznenadnu ostavku, a danas saznajemo da je vas ovlastio za obnašanje dužnosti. Možemo li dobiti vaš komentar?
"Iznenadila sam se. Sad sam na kratkom odmoru, nisam znala, ali u redu. Zadatak nas dopredsjednika Olimpijskog odbora je uskočiti ako je potrebno. Moj zadatak je da do izbora novog predsjednika ili predsjednice sve teče regularno, da sportaši otputuju na natjecanja i da sport normalno funkcionira".
Na pitanje je li se čula s Zlatkom Matešom i znala da će je ovlastiti, odgovara: "Ne, nisam znala. Nazvao me gospodin Krajač jučer i pitao me je li to u redu. Rekla sam da je u redu i dala svoju suglasnost".
Znači, pristali ste na to?
"Tako je".
Proteklih tjedana pratimo i afere u Judo savezu, a spominjalo se i vaše ime. Mislite li da je primjereno da ste sada preuzeli tu dužnost?
"Mislim da je primjereno, jer su to samo optužbe bivših djelatnika koje smo mi razriješili dužnosti još prije dvije godine. Oni su priču prodali medijima. Nakon Skijaškog saveza sve je postalo afera, pa smo i mi postali afera, iako afere nema. Institucije će to utvrditi".
A što je s moralnom odgovornošću dok se ne razriješe izvidi?
"Teško mi je reći kakva bi tu bila moralna odgovornost prema HOO-u, jer znam da radimo regularno i da je sve u redu".
Što sad slijedi? Koji su daljnji koraci?
"To je tehnička dužnost. Dugo sam u sustavu sporta. Slijedi izrada teksta za natječaj i natječajne dokumentacije. Nakon objave vjerojatno će se kandidati javiti i mora se pripremiti izborna skupština".
Razmišljate li o tome da se i sama kandidirate?
"Ne, nisam razmišljala o tome".
"Sustav mora funkcionirati"
Podsjetimo, glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač jutros je za N1 izjavio da je Zlatko Mateša, koji je jučer podnio ostavku na mjesto predsjednika HOO-a, ovlastio Sandu Čorak iz Judo saveza da ona vodi HOO te da će, kako nam je rekao, s njom početi raditi na pripremanju materijala i pokretanju postupka sazivanja Vijeća.
Izvršni dopredsjednik Hrvatskog vaterpolskog saveza Perica Bukić nije detaljno komentirao ovu Matešinu odluku.
"Sustav mora funkcionirati, postoje programi koje treba realizirati, sredstva koja moraju doći do nacionalnih sportskih saveza. To je živo tijelo, svaki se dan netko natječe, netko putuje i to mora funkcionirati", rekao je Bukić za aN1 televiziju.
