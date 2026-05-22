Kekin: "Mora li se trpiti ponižavanje, neodgovornost i ovakvo ponašanje kakvo se događa u KBC-u Osijek?"

Stranka Možemo i saborska zastupnica Ivana Kekin u petak su iz Osijeka krenuli u kampanju pod nazivom "Javno zdravstvo Da, Medikol NE!" prikupljanjem potpisa na peticiju za kupovinu PET/CT uređaja i razgovorom s građanima.
Kekin je izvijestila da su u četiri dana uspjeli prikupiti više od 20.000 potpisa hrvatskih građana na peticiju kojom traže od Vlade da kupi PET/CT uređaje za javne bolnice i prestane isplaćivati Medikolu desetke milijuna eura godišnje.
Također traže osnivanje saborskog istražnog povjerenstva koje će hrvatskim građanima konačno dati odgovore na sva pitanja koja se postavljaju od 2007. godine, otkad se Medikolu isplaćuju milijunski iznosi svake godine.
"Da za te novce kupimo PET/CT uređaje za cijelu državu oni bi koštali devet milijuna eura, a u ovoj godini smo Medikolu dali već 20 milijuna eura, lani 20 milijuna eura, i to traje od 2007. godine", rekla Kekin dodavši kako je Hrvatska za sredstva koje je dala Medikolu mogla kupiti PET/CT uređaje za cijelu EU.
Kampanja je krenula iz Osijeka jer je KBC Osijek središnja zdravstvena ustanova za sve Slavonce i Slavonke, a u njemu se na kolonoskopiju čeka 187 dana, na CT abdomena 267 dana, na pregled kardiologa 156 dana, a na ultrazvuk dojke više od 400 dana.
"U državi u kojoj je karcinom debelog crijeva drugi uzrok smrtnosti među karcinomima, na kolonoskopiju se čeka više od šest mjeseci, u državi u kojoj je najčešći rak kod žena rak dojke na ultrazvuk se čeka više od 400 dana. To je zdravstvo kakvo imamo jer se novac kontinuirano odlijeva u privatne džepove, a ne ulaže se u javne bolnice i javne aparate, u zdravstvene radnike", ističe Kekin.
KBC Osijek je, osim po dugim listama čekanja, poznat i po nekoliko skandala i primjera izrazito lošeg upravljanja, gdje nitko nikada nije preuzeo odgovornost.
Podsjetila je na slučaj ginekologa koji je nepravomoćno osuđen da je silovao pacijenticu na radnom mjestu, nakon čega je nastavio raditi u bolnici. Također je istaknula primjer osječkog dječjeg psihijatra koji je prema potvrđenoj optužnici maltretirao i zlostavljao desetke maloljetnih pacijentica, te slučaj iz 2022. godine, kada je žena došla na prekid trudnoće, koji joj je nakon odugovlačenja napravljen bez anestezije, da bi se nakon nekoliko tjedana ustanovilo da joj trudnoća uopće nije prekinuta.
"Je li neminovnost da se mora trpiti ponižavanje, neodgovornost i ovakvo ponašanje kakvo se događa u KBC-u Osijek? Mi kažemo da ne, zato pozivamo građane da potpišu peticiju, a Plenkoviću, Hrstić, Ružiću i svima u Vladi da kupe PET/CT uređaje odmah", poručila je Kekin.
