Upozorenje Europske unije: Hrvatskoj prijeti ozbiljna migracijska situacija

Hrvatska je svrstana u još jednu skupinu u kojoj je 15 zemalja članica koje su izložene riziku od migracijskog pritiska. To je posljedica relativno velikog broja nezakonitih dolazaka, nedopuštenih sekundarnih kretanja, zahtjeva za azil ili privremene zaštite odobrene osobama koje bježe od rata u Ukrajini ili rizika od upotrebe migracija kao oružja, što bi moglo dovesti do nerazmjernih obveza u sljedećoj godini.