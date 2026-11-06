NOVI IZVJEŠTAJ
Upozorenje Europske unije: Hrvatskoj prijeti ozbiljna migracijska situacija
Hrvatska je i ove godine u skupini zemalja članica koje se suočavaju s ozbiljnim migracijskim situacijama, što znači da će moći zatražiti Vijeća EU-a izuzeće od sudjelovanja u mehanizmu solidarnosti za 2027., objavila je u petak Europska komisija (EK).
Izvršno tijelo EU-a je u godišnjem izvješću o migracijama donijela odluku o utvrđivanju razina migracijskog pritiska.
Uvjete za pomoć iz mehanizma solidarnosti ispunjavaju četiri članice - Cipar, Grčka, Italija i Španjolska koje su pod migracijskim pritiskom zbog nerazmjerne razine dolazaka tijekom protekle godine.
Hrvatska je u skupini zajedno s Bugarskom, Češkom, Estonijom, Austrijom i Poljskom zbog kumulativnog učinka migracija u posljednjih pet godina. U toj je skupini bila i prošle godine.
To znači da će Zagreb moći zatražiti od Vijeća da odobri potpuno ili djelomično smanjenje svoga doprinosa mehanizmu solidarnosti za sljedeću godinu.
EK navodi da je Hrvatska kao država članica prvog ulaska u Uniju bila posebno izložena oscilacijama u broju nezakonitih dolazaka putem zapadnobalkanske i istočnomediteranske rute.
“Značajan porast nezakonitih dolazaka tijekom godine mogao bi dovesti do toga da se hrvatski sustavi migracija i azila, koji su već pod velikim pritiskom, suoče s nerazmjernim obvezama”, piše u izvješću.
Najveći broj nezakonitih prelazaka granice
U razdoblju od 1. srpnja 2025. do 30. lipnja 2026. Hrvatska je bila pogođena nezakonitim prelascima granice, pri čemu je na njezinu teritoriju zabilježeno 78 posto svih dolazaka duž zapadnobalkanske rute.
To predstavlja drugi najveći broj nezakonitih prelazaka granice na razini Unije u odnosu na BDP i broj stanovnika, a Hrvatska je zabilježila i najveći broj odbijanja ulaska u Uniju u relativnim pokazateljima, navodi EK.
Države članice koje su obvezne pridonijeti mehanizmu mogu birati između primanja migranata iz drugih članica koje su pod velikim pritiskom i financijskih doprinosa te drugih oblika potpore.
Hrvatska je svrstana u još jednu skupinu u kojoj je 15 zemalja članica koje su izložene riziku od migracijskog pritiska. To je posljedica relativno velikog broja nezakonitih dolazaka, nedopuštenih sekundarnih kretanja, zahtjeva za azil ili privremene zaštite odobrene osobama koje bježe od rata u Ukrajini ili rizika od upotrebe migracija kao oružja, što bi moglo dovesti do nerazmjernih obveza u sljedećoj godini.
Te će države članice imati prioritetni pristup stalnom paketu instrumenata EU-a za potporu migracijama, a njihova će se situacija prema potrebi pomno pratiti i ponovno ocjenjivati, ali ne mogu tražiti izuzeće od doprinosa mehanizmu solidarnosti osim ako nisu u skupini zemalja koje se suočavaju s ozbiljnom migracijskom situacijom zbog kumulativnog učinka migracija u posljednjih pet godina.
EK je također predstavila prijedlog mehanizma solidarnosti za 2027. koji ostaje tajni dokument dok ga na prihvati Vijeće EU-a, a što se očekuje do kraja godine. U njemu se utvrđuje koliko svaka zemlja treba primiti nezakonitih migranata iz četiri zemlje pod najvećim pritiskom ili alternativno koliko će im biti financijski ili neki drugi doprinos mehanizmu solidarnosti.
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