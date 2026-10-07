Plenković: U Hrvatskoj neće biti migrantskih centara, naša Vlada to sigurno ne bi nikad podržala!

"Svi žele da se što manje nezakonitih migranata nađe na teritoriju Europske unije jer to onda državama članicama predstavlja krupan, ne samo financijski i socijalni trošak, nego objektivno gledajući i jedan sigurnosni problem. Tako da mi nismo za takve centre. U Hrvatskoj ih neće biti, to naša vlada sigurno ne bi nikad podržala", naglasio je Plenković.