RAZVOJ 428 OPĆINA
Plenković: "Mi na unutarnjem planu radimo ono što država radi na širem europskom planu"
Predsjednik Vlade Andrej Plenković u utorak je u Šibeniku sudjelovao na prvoj sjednici Vijeća za lokalni razvoj te ocijenio kako je politika ravnomjernog regionalnog razvoja jedna od najuspješnijih Vladinih politika u proteklom desetljeću.
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Vijeće za lokalni razvoj savjetodavno je tijelo za koordinaciju sektorskih politika s ciljem uključivanja jedinica lokalne samouprave u provedbu politike regionalnog razvoja.
"Donijeli smo novi Zakon o regionalnom razvoju, koji ima čak tri vijeća i četiri savjeta. Među njima je i ovo Vijeće za lokalni razvoj u kojem su predstavnici manjih gradova i svih općina. U Hrvatskoj ima 428 općina u kojima živi 1,1 milijun ljudi, to je bio jasan signal da Vlada otvori dijalog sa svima njima", rekao je premijer na sjednici.
"Na taj način smo kalibrirali politiku ravnomjernog regionalnog razvoja, institucionalno i geografski, upravo na način koji će nam pomoći da prepoznamo, na temelju sugestija, potrebe svih krajeva Hrvatske“, kazao je.
Novi okvir za održivi razvoj Hrvatske
Na sjednici Vijeća predstavljen je novi okvir za održivi lokalni razvoj u Hrvatskoj, jačanje financijskih kapaciteta općina i gradova, nacionalni plan regionalnoga razvoja u kontekstu budućeg višegodišnjeg financijskog okvira, te ulaganja u okviru demografske revitalizacije općina i gradova.
"Politika ravnomjernog regionalnog razvoja jedna je od naših najuspješnijih politika u proteklom desetljeću, njoj smo se temeljito posvetili i mislim da se pomaci vide. Želimo da svaki dio Hrvatske dođe u poziciju da ima jednake šanse, na nama je da omogućimo onima koji su malo manje razvijeni da postupno dižu svoj standard. U biti, mi na unutarnjem planu radimo ono što država radi na širem europskom planu“, kazao je Plenković, naglasivši da je fokus Vijeća na općinama.
Niz poreznih olakšica za najmanje razvijena područja
"Općine su najmanja jedinica lokalne samouprave, ali itekako važna. Prema podacima iz 2024. godine, 253 općine, dakle gotovo 60 posto, nalaze se u prve četiri skupine razvijenosti. Istodobno, 175 općina nalazi se u skupinama iznad prosjeka razvijenosti i te razlike potvrđuju da je potrebno prilagoditi se stvarnim potrebama pojedine sredine. Tu mislim na dostupnost zdravstva, poštanskih usluga, prijevoza", rekao je Plenković.
Premijer je istaknuo i da je posebno važno da oni stanovnici koji su u manjim i udaljenijim mjestima mogu ostvarivati svoja prava.
"Tu mislim na elektrifikaciju, komunalnu infrastrukturu i slično. Napravili smo niz poreznih olakšica za najmanje razvijena područja, poduprli razna poslovanja, lokalnim vlastima smo s fiskalnom decentralizacijom dali puno veću samostalnost. Njihovi prihodi su danas sedam milijardi eura, to su veliki iskoraci i puno snažnija i bolja pozicija svih općina", rekao je premijer.
Tu je, dodao je, i Fond za urbani razvoj koji nadopunjuje sredstva ITU mehanizama, čime se dolazi do oko milijarde eura za financiranje brojnih projekata. Također, kroz nacionalne programe podržano je 6.600 projekata vrijednih 310 milijuna eura, rekao je Pleković.
Nakon sjednice Viječa za lokalni razvoj predsjednik Vlade sudjelovat će u Šibeniku na svečanom otvorenju "Dana regionalnoga razvoja i EU fondova“.
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