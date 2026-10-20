Plenković: "Mi na unutarnjem planu radimo ono što država radi na širem europskom planu"

"Politika ravnomjernog regionalnog razvoja jedna je od naših najuspješnijih politika u proteklom desetljeću, njoj smo se temeljito posvetili i mislim da se pomaci vide. Želimo da svaki dio Hrvatske dođe u poziciju da ima jednake šanse, na nama je da omogućimo onima koji su malo manje razvijeni da postupno dižu svoj standard. U biti, mi na unutarnjem planu radimo ono što država radi na širem europskom planu“, kazao je Plenković, naglasivši da je fokus Vijeća na općinama.