Promjenjivo i toplo: Kiša na Jadranu, poslijepodne pljuskovi i na kopnu

Danas na Jadranu i u krajevima uz Jadran očekujemo puno oblaka, mjestimice uz kišu ili grmljavinske pljuskove, osobito od sredine dana. Najviše oborina se očekuje na sjevernom dijelu Jadrana i u Gorskom kotaru. U većini nizinskih kopnenih krajeva će prijepodne biti većinom suho, a poslijepodne su mogući pljuskovi, osobito u Slavoniji. Nastavlja se južina - puhat će umjeren i pojačan jugozapadni vjetar, na Jadranu umjereno do jako jugo. Dnevna temperatura uglavnom od 19 do 24°C, na istoku zemlje malo viša.