VREMENSKA PROGNOZA

Promjenjivo i toplo: Kiša na Jadranu, poslijepodne pljuskovi i na kopnu

N1 Info
06. svi. 2026. 06:40
Kammy27 / Pixabay / ilustracija

Jutro je u Hrvatskoj svanulo uz više oblaka na Jadranu gdje ponegdje ima slabe kiše, a u kopnenim krajevima je uglavnom suho, u Slavoniji i vedrije.

Danas na Jadranu i u krajevima uz Jadran očekujemo puno oblaka, mjestimice uz kišu ili grmljavinske pljuskove, osobito od sredine dana. Najviše oborina se očekuje na sjevernom dijelu Jadrana i u Gorskom kotaru. U većini nizinskih kopnenih krajeva će prijepodne biti većinom suho, a poslijepodne su mogući pljuskovi, osobito u Slavoniji. Nastavlja se južina - puhat će umjeren i pojačan jugozapadni vjetar, na Jadranu umjereno do jako jugo. Dnevna temperatura uglavnom od 19 do 24°C, na istoku zemlje malo viša.

Ovaj tip vremena će se nastaviti i sljedeća dva dana. Promjenjivo i relativno toplo, ali mjestimice uz nalete kiše ili pljuskova praćenih grmljavinom. Ostaje toplo uz južinu pa će i biometeorološke prilike biti nepovoljne što bi moglo zasmetati meteoropatima i kroničnim bolesnicima.

Čini se da bi u danima vikenda vrijeme trebalo biti stabilnije, većinom suho i sunčanije. Nastavlja se ugodna toplina pa će dnevna temperatura biti većinom između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva.

