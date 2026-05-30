Oglas

Američki ministar

Hegseth poziva saveznike da povećaju vojne izdatke: "Opravdana je uzbuna zbog gomilanja vojske Kine"

author
Hina
|
30. svi. 2026. 07:51
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump, U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth and U.S. Secretary of State Marco Rubio attend a press conference at the NATO summit in The Hague, Netherlands June 25, 2025.
REUTERS/Piroschka Van De Wouw/File Photo

Američki ministar obrane Pete Hegseth u subotu je pozvao azijske saveznike da povećaju vojne izdatke kako bi se suprotstavili rastućoj moći Kine i spriječili njezinu dominaciju u regiji, upozoravajući na "opravdanu uzbunu" zbog njezinog brzog gomilanja vojske.

Oglas

Hegseth je na Shangri-La dijalogu u Singapuru, vodećem azijskom forumu za obrambene čelnike, vojsku i diplomate, rekao i da su jači, samostalniji saveznici ključni za odvraćanje.

"Postoji opravdana uzbuna zbog povijesnog gomilanja vojske Kine i širenja njezinih vojnih aktivnosti u regiji i šire", rekao je.

"Pacifik kojim dominira bilo koji hegemon poremetio bi regionalnu ravnotežu moći“, rekao je Hegseth. "Nijedna država, uključujući Kinu, ne može nametnuti hegemoniju i dovesti u pitanje sigurnost naše nacije i naših saveznika".

SAD očekuje da će njegovi azijski saveznici i partneri povećati obrambenu potrošnju na 3,5 posto BDP-a, budući da je obećao ulaganje od 1,5 bilijuna dolara u svoju vojsku, rekao je šef Pentagona, naglasivši da saveznici žele stabilnost, a ne eskalaciju-

Za veze s Pekingom rekao je da su "bolje nego što su bile u mnogim godinama", navodeći povećane vojne kontakte. "Češće se sastajemo s našim kineskim kolegama održavajući otvorene linije vojne komunikacije".

Od povratka na dužnost, američki predsjednik Donald Trump zahtijevao je od saveznika povećanje obrambenih izdataka i jasno je rekao da bi europski i NATO partneri trebali smanjiti ovisnost o Washingtonu.

"Doba subvencioniranja obrane bogatih zemalja od strane Sjedinjenih Država je završena", rekao je Hegseth. "Trebaju nam partneri, a ne protektorati", dodao je. "Nemamo snažan savez osim ako svi nemaju dio novca. Nema slobodnog preuzimanja".

PROČITAJTE JOŠ

Teme
pete hegseth sad obrana

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ