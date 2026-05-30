u zapadnoj Njemačkoj
Inteligentni majmuni pobjegli iz azila, evo što su napravili
Rezus makak je majmun podrjetlom iz jugoistočne Azije. Jedan čopor, međutim, sada živi u području Ruhra u zapadnoj Njemačkoj, prenosi Njemačka novinska agencija (dpa).
Oglas
Skupina od šest ovih majmuna pobjegla je iz azila u Wittenu, gdje su bili pod zaštitom. Visoko inteligentni rezusi ostrugale su žbuku s jednog od zidova od opeke, provalili van i pobjegli, piše Marin Marić za Fenix magazin.
Glasnogovornik policije potvrdio je da su majmuni na slobodi i da za njima nije organizirana potraga. Naime, rezusi su plašljivi, izbjegavaju ljude i uopće nisu opasni, rekao je.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas